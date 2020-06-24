İhbar yakalattı

Alınan ihbar üzerine Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Ekipleri tarafından dün akşam İskele’de gerçekleştirilen operasyonda saksılara ekili 10 kök hintkeneviri bitkisi ele geçirildi. Polisten yapılan açıklamada ekiplerin dün saat 19.30 sıralarında 35 yaşındaki F.A.Y.'nin (E) kalmakta olduğu ikametgâhta arama yaptığı kaydedildi. Yapılan aramada saksılar içerisinde ekili toplam 10 kök hintkeneviri türü bitki ile bir miktar hintkeneviri yaprakları ele geçirildiği belirtildi.

F.A.Y .ve aynı ikametgâhta kalan 45 yaşındaki N.A.’nın (K) tutuklandığı bildirildi. Her iki zanlının bugün mahkemeye çıkarılacağı açıklandı.

