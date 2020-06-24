Pencereden girdi, ne bulduysa aldı

Lefkoşa’da haziran ayı içerisinde iki ayrı işyerinden hırsızlık yaptığı belirtilen Muhammad Sanı Isa tespit edilerek gözaltına alındı. Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün tutuklama talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, 13 Haziran 2020 tarihinde saat 18.00 sıralarında Gönyeli’de Yener Sokak üzerinde faaliyet gösteren Koçak İç Giyim’in kasasında bulunun 810 TL nakit paranın işyerinin açık olduğu bir esnada kimliği meçhul şahıslar tarafından çalındığını belirtti.

Polis, ayrıca 18-19 Haziran tarihleri arasında yine Lefkoşa’da Osman Paşa Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Burcu Restoran isimli iş yerine pencereden girildiğini ve 178 TL ile bir şişe rakı çalındığını söyledi. Polis, her iki olayla ilgili yapılan soruşturma sonucu Muhammad Sanı Isa'nın tespit edildiğini açıkladı. Polis memuru, zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını belirterek, bir gün süre ile tutukluluk talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.

Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2020, 09:34