İhmal iddiası

Suna ERDEN

Gönyeli’deki evinde cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki Saifeldin K. Mohamed Elshafiy’nin yanlış ilk yardım sonucu ölmüş olabileceği düşünülüyor.

Yapılan ön otopside dıştan gelen baskı sonucu iç organlarında hasar oluştuğu tespit edilen Elshafiy’nin solunum sıkıntısı nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtilirken, kesin sonucun ileri tetkiklerin ardından ortaya çıkacağı belirtildi.

Alınan ifadeler ve bulunan kanıtlar ışığında evde fenalaşan Elshafiy’e arkadaşları tarafından kalp masajı yapıldığı; yanlış müdahale sonucu iç organlarında hasar oluştuğu ve solunum sıkıntısı nedeniyle öldüğü ihtimali üzerinde duruluyor.

Soruşturma kapsamında ilk etapta tutuklanan Amro Yehya Kamaledi Hassan ile Ahmad Mohammad Badee Hamad’in ardından olay günü evde olduğu tespit edilen Muhammed Elnady de tutuklandı.

Amro Yehya Kamaledi Hassan, Ahmad Mohammad Badee Hamad ve Muhammed Elnady dün mahkemeye çıkarıldı.

Ek otopsi raporu bekleniyor

Soruşturmayı yapan polis, Saifeldin Khairt Mohamed Elshaify’nin 5 Şubat 2021 tarihinde yatak odasında vefat ettiğini anımsattı.

Polis, Elshafiy’nin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldığını, Adli Tıp Uzmanı tarafından otopsi yapıldığını kaydetti.

Otopside Elshafiy’nin kalp ve sağ akciğer üzerinde yapılan baskı nedeniyle tahribat oluştuğunun anlaşıldığını, ayrıca solunum sıkıntısı nedeniyle yaşamını yitirmiş olabileceğine dair bulgu oluştuğunu açıkladı.

Polis, kesin ölüm sebebinin ileri tetkikler sonucunda belli olacağını ifade etti.

Polis, bu nedenle ek otopsi raporunun beklendiğini kaydetti.

Polis, yürütülen soruşturma kapsamında 8-9 Şubat 2021 tarihleri arasında Saıfeldin’in babası Khairt Elshaify ile Amro Yehya Kamaledi Hassan’ın telefon görüşmesi gerçekleştirdiğinin belirlendiğini açıkladı.

Baba ile zanlı arasında yapılan konuşmada Saifeldin’in öldüğü gün Ahmad Mohammad Badee Hamad’ın evde olduğunun anlaşıldığını söyledi.

Amro Yehya Kamaledi Hassan’a ait olan Arapça ses kaydının bir kısmının çözüldüğünü ancak tüm konuşmanın incelenebilmesi için DATA Ses İnceleme Şubesi’ne gönderildiğini açıkladı.

Telefonlar incelenecek

Polis, zanlı Hassan ile zanlı Hamad’ın Lefkoşa’da tespit edilip tutuklandığını açıkladı. Polis, Amro Yehya Kamaledi Hassan’ın 9 Şubat’ta gönüllü ifade verdiğini; Ahmad Mohammad Badee Hamad’ın maktule kalp masajı yaptığını söylediğini aktardı.

Polis, ayrıca olay günü ikametgâhta bulunan Salim isimli şahsın ise yurt dışına gittiğinin belirlendiğini açıkladı.

Polis, ayrıca yapılan soruşturmada Muhammed Elnady’nin de olay günü evde olduğunu, 4 Şubat 2021 tarihinde 22.48 sıralarında 112 Acil Servisi aradığının belirlendiğini açıkladı.

Saifeldin ve zanlılara ait cep telefonlarının da incelemeye alındığını kaydeden polis, meselenin adam öldürme soruşturması olduğunu ifade etti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, maktulün ölüm nedeniyle ilgili ek otopsi raporu beklendiğini, birçok kişinin sorgulanacağını belirterek, 5 gün ek süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.