İhraç edilecekler

Suna ERDEN

Lefkoşa’ya bağlı Demirhan bölgesinde yasa dışı yollardan Güney Kıbrıs’a gitmeye çalıştıkları iddiasıyla tutuklanan yabancı uyruklu 13 kişiden 9’unun suçsuz olduğu anlaşıldı.

Suçla bağı tespit edilen Nouman Sabır, Asghar Ali, Dilawar Hussain ve Abu Sufyan ile onları güneye götüreceği iddia edilen Akıncılar Köy Muhtarı Mustafa Eğmez dün yeniden mahkemeye çıkarıldı; suçsuz olduğu anlaşılan 9 kişi ise serbest bırakıldı.

Mahkemeye çıkarılan zanlılar hakkındaki iddiaları aktaran polis, 7 Aralık 2020 tarihinde Balıkesir köyünde devriye gezen ekiplerin bir alışveriş merkezinin yol girişinde ZPN 379 plakalı kiralık araçtan şüphelendiklerini söyledi. Polis, aracın yanına giden ekiplerin Pakistan uyruklu Nouman Sabır, Asghar Ali, Dilawar Hussain ve Abu Sufyan’ı tespit ettiklerini açıkladı.

Polis, mesele ile ilgili olarak yapılan soruşturmada zanlılardan ikisinin yasa dışı yollardan Güney Kıbrıs’a gitmek için diğer ikisinin de onların geçişine yardım etmek için söz konusu bölgede bulunduklarını belirlediklerini açıkladı.

Polis, Nouman Sabır, Dilawar Hussain ve Abu Sufyan’ın gönüllü ifade verdiğini belirtti.

Polis, yapılan soruşturma sonucu yabancı uyruklu şahısları güneye geçmesine yardımcı olacağı tespit edilen Mustafa Eğmez’in de 12 Aralık tarihinde teslim olduğunu hatırlattı.

Polis, yapılan soruşturmada Mustafa Eğmez, Nouman Sabır ve Asghar Ali’nin Dilawar Hussain ve Abu Sufyan’ı güneye götürmek için anlaşma yaptıklarının belirlendiğini açıkladı.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, Nouman Sabır ile Asghar Ali’nin ülkede yasal statüsü olmadığını belirterek, tutuklu yargılanmalarını talep etti.

Polis, diğer zanlıların da mahkemenin uygun göreceği teminat şartlarına bağlanması talebinde bulundu.

İkisi cezaevine gönderildi

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, Nouman Sabır ile Asghar Ali’nin tutuklu yargılanmasına ve bu amaçla 40 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Mahkeme, Dilawar Hussain ve Abu Sufyan’ın 15’er bin TL, Mustafa Eğmez’in 5 bin TL nakit teminat yatırmasına, ayrıca Eğmez için iki kefilin 100’er bin TL kefalet senedi imzalamasına karar verdi.