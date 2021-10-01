Finansman Türkiye’den

Karpaz Meslek Lisesi’nde Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından Türkiye Cumhuriyeti finansmanıyla yapılan 6 laboratuvar, 11 derslik, müzik odası, toplantı salonu ve kantinden oluşan ek derslik binası, düzenlenen törenle hizmete girdi.

Ek derslik binasının açılış törenine Başbakan Ersan Saner, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Maliye Bakanı Durun Oğuz, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, İskele Milletvekili Yasemin Öztürk, İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak da katıldı.

Başbakan Ersan Saner Eylül ayı başından itibaren her hafta en az 2-3 okul açtıklarını söyledi. Başbakan Saner, “Burada 3 yıl önce okullar açılırken kitap defter dağıtamayan bir Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan bugünlerde her gün yeni bir okul açılışının yapıldığı bir Milli Eğitim Bakanlığı modeline geçmenin de gururunu hep birlikte yaşıyoruz” dedi.

Başbakan Saner, DSÖ tarafından “kırmızı ülke” olarak nitelendirilen ülkelerden gelecek tüm öğrenciler için gerekli aşıyı sağladıklarını, bunun da dünyada bir ilk olduğunu kaydetti.

Saner, “Biz hükümet olarak ülke ekonomisinin daha ileriye gitmesi için durmadan çalışmaya, yeni okullar, yeni yollar yapmaya hız kesmeden devam edeceğiz” dedi.

Amcaoğlu: Vaka sayısı yüzde 0,15

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, 53 bin öğrenci ve 5 bin 864 öğretmen ile üçüncü haftasına giren yüz yüze yeni eğitim öğretim yılının yüzde 0,15 gibi çok küçük denecek bir vaka sayısıyla devam ettirildiğini kaydetti.

Bakan Amcaoğlu, 1 Ekim’den itibaren 21 üniversitenin 85 bin öğrencisinin de bu orduya katıldığı zaman 250 bin kişilik eğitim ordusunun ülkenin geleceği için adım atmaya, plan ve projelerini gerçekleştirmeye devam edeceğini söyledi.

Amcaoğlu ay sonu Ziyamet’te 600 metrekarelik özel eğitim okulunun temelini atacaklarını açıklayarak, ülkenin doğusundan batısına her yöresinde Başbakan’ın talimatları çerçevesinde Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın misyon ve vizyonu gereği altyapı yatırımlarının devam edeceğini vurguladı.

Okul Müdürü Cumali Avcı ise konuşmasında, geleceğin güvencesini doğru şekilde şekillendirmenin eğitim camiası yanında toplumsal sorumluluk olduğunu belirterek, gençlere iyi gelecek sağlamanın iyi eğitim yanında iyi bir fiziki eğitim altyapısından geçtiğini söyledi.

Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2021, 09:51