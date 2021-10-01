Oy birliğiyle kabul edildi

Demokrat Parti (DP) Tüzük Kurultayı yapıldı. Kurultayda, parti tüzüğündeki değişiklikler oy birliğiyle kabul edilerek, parti üyelerinin onayına sunuldu.

DP Genel Başkanı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu konuşmasında DP’nin her geçen gün büyüyen bir parti olduğunu, tüzüğünün de bu büyümeye paralel olarak daha demokratik bir hale getirilmesi gereksiniminin ortaya çıktığını belirtti.

Ataoğlu, parti olarak gailelerinin sadece toplumsal olduğunu, bunun ispatının da, DP’ye ait bakanlıkların icraatları olduğunu söyledi.

Turizmin KKTC ekonomisi için “olmazsa olmaz” olduğunu vurgulayan Ataoğlu, “Pandemi dolayısıyla turizmin KKTC ekonomisi için ne denli önemli olduğunu herkes bir kez daha gördü. Projelerimiz ile hükümete geldik. Gailemiz memleketti, gençlerdi, ekonomi idi. Bu gailemiz doğrultusunda çalışmalarımızı yaptık. Özellikle pandemi içerisinde çalışmalarımızı, gece gündüz, toplumsal gaile ile gerçekleştirerek belli aşamalara getirdik” dedi.

Ataoğlu, hükümete gelir gelmez, pandeminin yarattığı ekonomik darboğazın ancak ve ancak turizmle giderilebileceği inancı ile kapalı devre turizm modelini devreye koyduklarını, bununla birlikte sektörün çarklarının yeniden dönmesini sağladıklarını belirtti.

Ataoğlu, Demokrat Parti’nin her bir yetkilisi ve kurumları olarak, kişisel menfaat gözetmeksizin, sadece toplumsal menfaat gailesiyle, bıkmadan ve usanmadan çalışmalarını sürdürdüğünü ve bundan böyle de aynı gaile ile çalışmalarını devam edeceğini belirtti.

“Denktaş’ın memleket sevdası”

Ataoğlu, “Bizler, Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Denktaş’ın memleket sevdası ile bu ülkeye sevdalı bir partiyiz. Değerlerimiz ve ilkelerimiz millet, vatan, gençler ve geleceğimizdir. Bu ülkenin ekonomik ve siyasi anlamda hak ettiği yere ulaşması için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Bizler sadece kendimize, değerlerimize, devletimize ve bizlere inananlara güvendik, güvenmeye de devam edeceğiz” dedi.