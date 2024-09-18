İki aydan beri tutuklu

Kuzey Kıbrıs’taki Rum malları üzerine yapılan konutları Almanya’da pazarladığı gerekçesiyle 7 Temmuz 2024 tarihinde Larnaka Havalimanı’nda tutuklanan Eva Kounzel’in davası 2 Ekim’e ertelendi. Rum Merkezi Cezaevinde tutuklu bulunan 49 yaşındaki Alman vatandaşı Eva Kounzel dün mahkemeye çıkarıldı. Eva Kounzel’in avukatı Soteris Argyrou, tanık ifadesinin ve savcılıktan alınan delillerin incelenmesi amacıyla erteleme talebinde bulundu. Bir sonraki duruşma tarihi 2 Ekim olarak belirlendi. Soteris Argyrou, Kounzel’in kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etme niyetinde olmadığını belirtti.

Ne olmuştu

Son 2 aydır Rum Merkezi Cezaevinde bulunan Eva Kounzel’in Esentepe’deki "Olive Trees Project" sitesindeki dairelerin reklamını ve satışı için aracılık yaptığı iddia ediliyor. Satılık evlerin reklamını ve tanıtımını yapan bir Alman şirketinin kurucusu ve yöneticisi olduğu iddia edilen Kounzel, 2 Temmuz günü Almanya’dan Larnaka’ya gerçekleştirilen uçuşta, yanında oturan yolcuya, KKTC’de emlakçılık yaptığını beyan etmişti. Yolcu ise, kendisiyle birlikte seyahat eden ve Rum polisinde görev yapan şahsa kadını şikayet etmişti. Uçağın iniş yapmasının ardından ise aynı uçakta olan Rum polisi Kounzel’i havaalanında görevli polislere göstermişti. Eşkâli belirlenen ve hakkında soruşturma başlatılan Kounzel, 7 Temmuz Pazar günü Larnaka Havaalanı’ndan çıkış yapmak isterken tutuklanmıştı.



Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2024, 10:04