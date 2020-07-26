Sarayönü renklendi

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Bir takım Gençler Platformu’nun halka açık olarak düzenlediği etkinlik gerçekleştirildi

Sarayönü renklendi
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Onur ULAĞ

KKTC Gençlik Dairesi, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Lefkoşa Türk Belediyesi ve Mr. Brown sponsorluğunda genç üreticilere yönelik “Üretim” konulu etkinlik düzenledi. 
Bir takım Gençler Platformu’nun halka açık olarak düzenlediği etkinlik Sarayönü Meydanında gerçekleştirildi. 
Diyalog’a konuşan gençler, ürettiklerini sergileme ve halka ulaşma noktasında kendilerine destek olan Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Lefkoşa Türk Belediyesi ve Mr. Brown’a teşekkür etti.
Tüm halkın davetli olduğu etkinliğe katılımın az olması gençleri biraz üzse de onlar üretmekten ve mücadele etmekten vazgeçmeyeceklerini belirtiyor. 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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