Moraller bozuk

Güney Kıbrıs’taki Larnaka ve Baf Havaalanları’na yönelik uçuşlar her geçen gün artırılırken, geçtiğimiz Haziran ayındaki rakamların düşüklüğü hayal kırıklığı yarattı.

Politis gazetesi, Rum İstatistik Dairesi’nin dün yayımladığı verileri yayınlarken, bu yıl Haziran ayının turizm açısından “kara ay” olduğunu yazdı.

Haberde 2019 yılı Haziran ayında 509 bin 622 olan gelen yolcu sayısının 2020 Haziranı’nda 9 bin 119’da kaldığına ve büyük bir düşüşün yaşandığına dikkat çekildi.

Habere göre geçen yılın ilk yarısında bir milyon 631 bin 23 olan gelen yolcu sayısının bu yılın ilk yarısında 255 bin 675’te kaldığı kaydedildi.