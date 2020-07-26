Moraller bozuk

banner453

Haziran ayında Güney Kıbrıs’a giden turist sayısı 10 bini bulmadı

Moraller bozuk
banner432

  Güney Kıbrıs’taki Larnaka ve Baf Havaalanları’na yönelik uçuşlar her geçen gün artırılırken, geçtiğimiz Haziran ayındaki rakamların düşüklüğü hayal kırıklığı yarattı.

   Politis gazetesi, Rum İstatistik Dairesi’nin dün yayımladığı verileri yayınlarken, bu yıl Haziran ayının turizm açısından “kara ay” olduğunu yazdı.
   Haberde 2019 yılı Haziran ayında 509 bin 622 olan gelen yolcu sayısının 2020 Haziranı’nda 9 bin 119’da kaldığına ve büyük bir düşüşün yaşandığına dikkat çekildi.
   Habere göre geçen yılın ilk yarısında bir milyon 631 bin 23 olan gelen yolcu sayısının bu yılın ilk yarısında 255 bin 675’te kaldığı kaydedildi. 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

YORUM EKLE
Gönder
YORUMLAR
Fevzi Ogelman
Fevzi Ogelman - 4 saat Önce

Batsinlar pe......r. bize yaptiklari kotuluklerin sonucu.

SIRADAKİ HABER
Her geçen gün daha da kötü
Her geçen gün daha da kötü
  1. KIBRIS

banner456

banner459

banner455

banner460