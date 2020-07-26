Güneyde 6, kuzeyde 2 pozitif vaka çıktı

KKTC'de dün 1179 koronavirüs testi yapıldı, 2 pozitif vakaya rastlandı..

Sağlık Bakanı Ali Pilli'nin açıklamasına göre, vakalardan biri hava, biri deniz yoluyla gelenlerden çıktı. Toplam vaka sayısı 133'e, test sayısı 63 bin 57'ye yükseldi. Tedavisi devam eden 20 kişi var.

Temaslı takiplerinin Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından yapıldığı ve vakaların tedavilerine başlandığı kaydedildi.

Güneyde 6 vaka çıktı

Öte yandan Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte yapılan 1682 test sonucunda 6 pozitif Covid-19 vakası saptandı.

Rum haber kaynakları, vakalardan birinin seyahat geçmişi bulunduğunu, diğer 5 vakanın ise halihazırda teyit edilmiş vakaların temaslılarının takibi sonucu tespit edildiğini duyurdu. Yeni vakaların tümünün Limasol'da olduğu kaydedildi.

Böylece Rum kesiminde toplam vaka sayısı 1053'e ulaştı.