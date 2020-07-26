Her geçen gün daha da kötü

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa’nın gözde alış-veriş bölgelerinden biri olan Metropol yolu üzerindeki mağazaların işletmecileri, işlerin her geçen gün daha da kötüye gitmesinden yakınıyor. Bazı işletmeciler “dükkan kirasını zor çıkarıyoruz” derken, bazıları gidişatın gelecek açısından umut vermediğini belirtiyor. Caddede bazı dükkanların ekonomik sıkıntı yüzünden kapandığını belirten esnaf, iflasların devamının geleceği endişesini taşıyor…

Ne dediler…?

Bilgin Çevik

“Korona virüs nedeniyle uzun bir kapalılık sürecinin ardından açılımlar gerçekleşti ve yeniden işlerimizin başındayız. Açılımların gerçekleştiği günden bu yana piyasada işler çok ciddi oranda düştü. Normal bir günde olması gerekenin çok altında iş yapıyoruz. Bu pandemi nedeniyle yaşanan kapalılık sürecinde biz daha da fazla bir düşüş bekliyorduk ancak işlerimizde düşüş olsa da beklediğimiz oranın bir tık üzerindeyiz. Bu günlerde çok fazla gideri olan mağazamızda iş olsa da giderlerin yarısını karşılar pozisyondayız. Önceden çok daha iyi bir iş potansiyeline sahiptik ancak salgın nedeni ile dükkânlarımızı kapatıp tekrardan açtığımızda büyük bir kayıp yaşadık. Yurt dışından getirdiğimiz malzemeleri şu anda getirtmede sıkıntılar yaşıyoruz. Yurt dışından geliş olmadığı için malzemelerimizi de getirtemiyoruz. Metropol bölgesinde bazı mağazaların ekonomik sıkıntıya düşerek kapattığını gördük ve bunun devam edeceğini düşünüyorum…”

Cemal Macila

“Korona virüs nedeniyle kapalılık sürecinin ardından dükkânlarımızı açtık ve bu açılımın anneler günü öncesinde olması yönünde şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Anneler günü nedeniyle satışlar yaptık ve az da olsa bir satış devamı söz konusudur. Bu kapalılık sürecinin ardından beklentimiz çok daha az bir işti ancak beklentimizin altında bir düşüş oldu. Eskiden olduğu gibi olmasa da alışverişlerimiz devam ediyor. Alışveriş yapmak insanı rahatlattığı için insanlar alışveriş yapmaya devam ediyor. Birçok arkadaşım kiralarını ödemede sıkıntılar yaşadığı için kapatmayı düşündüklerini söylüyorlar. Bu süreç hepimiz için zor bir süreç oldu olmaya da devam ediyor…”

Laden Fellahoğlu

“Korona virüs nedeniyle kapattığımız dükkânlarımızı bir süre önce açtık ve o günden bu güne geçen sürede yaptığımız iş normal günlerdeki işlerin çok altına düştü. İnsanlarımızın alım gücü düştüğü için sadece önemli günlerde hediye vermek adına alışverişler yapılır oldu. Önceden herkes kendisi için de bir şeyler alıyordu ancak şu anda alım gücü çok düştüğü için insanlar kendisi için bir şey almaktan kaçınıyor. Artık işlerimiz eskisi gibi değil. Şu anda sadece kendimizi döndürme noktasındayız. Buna da şükür diyerek işlerimizi sürdürmeye çalışıyoruz. Birçok arkadaşım dükkân açarak kendi işlerini kurmaya çalıştılar ancak pandemi nedeniyle şu anda onlar da bizler de çok kötü durumdayız. Esnaf olarak hiçbir destek görmedik. Elektrik, personel, dükkân masrafları ve su gibi masrafları yaptığımız satışlarla karşılayamaz durumdayız…”

Özhan Güzeloğlu

“Pandemi nedeniyle kapattığımız dükkanlarımızı bir süre önce açtık ancak işlerimiz kötü durumda. Sizlerle daha önce yine yaptığım röportajda bu açılımların erken olduğunu söylemiştim. Hükümet bir telaşla normalleşme sürecine girdi. Vatandaşta şu anda para kalmadığı için çarşı çok kötü durumda. Kira, elektrik ve su borçlarımız birikti ve bu konuda endişelerim var. Bu yıl işlerin düzeleceğine inanmıyorum. Siftahsız kapattığımız günler oluyor. Bu süreçte birçok esnaf olumsuz etkilenmiştir. Devletin ciddi anlamda esnafa katkı sağlaması gerektiğini düşünüyorum. Kapanmış ve kapanmak üzere olan, satış yapamayıp borçlarını ödeyemeyen insanlar dükkânlarını kapatıyor. Bu bağlamda birçok kişinin daha kapatacağını düşünüyorum.”

Kemal Sedat

“Korona virüs nedeniyle yaşadığımız kapalılık sonrasında dükkanlarımızı açtık ancak şu anda tek tük iş yapar durumdayız. Sizler de geldiğiniz zaman arkada televizyon izliyordum çünkü dükkâna çok çok az sayıda insan geliyor. Saat şu anda 13.00 ve ben hala10 TL’lik iş yapmadım. Durumlarımız çok kötü ve daha da kötüleşir durumdadır. Genel olarak piyasaya baktığımız zaman kira ve işçi ödeyen esnafın durumu çok daha kötü durumdadır. Bu süreçte bir vergi ödeyeceğiz başka da bir gelir olmadığı için elektrikleri açmıyoruz. Dükkânımızda lambaları birle açmaz duruma düştük. Devletin de elindeki imkânlar doğrultusunda esnafa destek çıkması gerekiyor…”

Derya Alp

“Dükkânlarımızı uzun bir kapalılık sürecinin ardından yeniden açtık ancak geçtiğimiz yılki iş potansiyeli bu yıl olmadı. Çok ciddi bir düşüş yaşanıyor. Pandemi nedeniyle bu beklediğimiz bir düşüştür. 55 günlük kapalı kaldığımız zaman yaşanan zararı ve mevcut düşüşü kurtarmak ve işlerimizi eski dönemlere döndürmek için çok fazla çalışmamız gerekecek. Bu bir zincirdir her sektörün biraz canlanması gerekiyor ancak öğrenci ve turist olmadığı için canlılık yaşanamıyor. Ancak kapıların açılması ve turistlerle öğrencilerin gelmesi sonrasında altı ay gibi bir sürede işlerin tekrardan eskiye dönmesi mümkün olabilecek. Bu da 2021 yılına kadar iş seyrinin böyle düşük devam edeceği anlamına geliyor. Bu bağlamda devletin özel sektöre bir katkı koyması gerekiyor. Kapalı olduğumuz süreçte personellerimize bir defaya mahsus 1500 TL veriştir. Bunun dışında devletin hiçbir katkısı olmamıştır ve bu nedenle bir takım sıkıntılar yaşıyoruz. Kiralarda dövizin sabitlenmesi konusunda hükümetin sadece seçim düşünerek değil esnafı ve vatandaşları da düşünerek elini taşın altına koymalıdır. Gelirlerimiz şu anda giderlerimizi karşılamıyor. Kapatın dediler kapattık açın dediler açtık. Bin 500 TL dışında da hiçbir destek devletten görmedik…”