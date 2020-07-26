Yas ilan ettiler

İstanbul Ayasofya’da ilk Cuma namazının kılındığı saatlerde Güney Kıbrıs’taki kiliselerde çanların çaldığı ve yas ilan edildiği bildirildi.

Alihtia haberi manşetten ve fotoğraf desteğiyle “Suç İcra Edildi… Dün Ayasofya’da İlk Müslüman İbadeti… Tayyip Erdoğan Dün Türkiye’nin İlk Kâfir Lideri Olarak Tarihe Geçti… Şovu Bütün Dünyaya Yayınladılar, Kıbrıs ve Yunanistan’da Çanlar Yas İçin Çaldı… Fanatik İslamcılar ‘Allahü Ekber’ ve ‘Vur Vur Yunanistan Dinlesin’ Diye Bağırdı” ve iç sayfasında “Ayasofya’nın Camiye Çevrilmesi… Erdoğan Şovunu Tamamladı” başlık ve spotlarıyla aktardı.

Gazeteye göre; Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ayasofya Türk Cumhurbaşkanı tarafından, küçük siyasi oyunlar için niteliği değiştirilmekte olan büyük bir tarihe sahip, Ekümenik anıttır. Ayasofya’nın camiye çevrilmesi dünya kültür mirasına ve uluslararası kurumlara büyük bir hakarettir” ifadelerini kullandı.

Fileleftheros haberi “Tahrikten Tahrike… Erdoğan Ayasofya İçinde Kurulan Meydan Okuma Şenliğinin Baş Aktörü” başlığıyla manşetten, “Ayasofya İçinde Tahrikkâr Şov… Erdoğan Hükümetiyle Birlikte Ekümenik Sembolü Mabette İbadet Etti” başlığıyla da iç sayfasından aktardı.

Rum partilerinden kınama

Gazete, Rum siyasi partileri tarafından yapılan tepki ve kınama açıklamalarından şu alıntılara yer verdi:

DİSİ: Anıtların sesi yoktur ama saygı göstermeyenleri ve kendilerini siyasi mesaj aracına dönüştürenleri onaylamaz.

AKEL: Türk Cumhurbaşkanı’nın eylemi Ekümenik değerlere ve Türkiye’nin uluslararası sözleşmelerden doğan hukuki yükümlülüklerine hakarettir.

DİKO: Ayasofya’nın camiye çevrilmesi barbar Türkiye’nin medeni dünya ile çatışmasıdır.

EDEK: Türkiye’nin taktiği emrivakiler yaratma maksatlıdır.

Vatandaşlar İttifakı: Türkiye’nin kaba meydan okuması bütün dünyada keder duygusu yarattı.

Dayanışma Hareketi: Aya Sofya’nın camiye çevrilmesi bütün dünyada acı ve keder, Helenizm camiasında infial yaratıyor.

Ekologlar: Bütün medeniyet için keder günü.

Osmanlı’ya geri dönüş

Politis gazetesi, fotoğraf desteğiyle manşete çektiği habere “İstanbul’da Osmanlı’ya Geri Dönüş… Erdoğan Ayasofya’da Kılıçlar ve Perdelerle İbadet Etti… Miçotakis, Ankara’nın Aczinin İşareti Olduğunu Söyledi, Anıtın Değiştirilmesinden Endişe” başlık ve spotlarını attı. İç sayfasındaki detayları da “Tayyip Erdoğan Laik Türkiye’nin Perdelerini İndirdi… Türk Cumhurbaşkanı’ndan Ayasofya İçinde Osmanlı Şovu” başlığıyla aktardı.

Haravgi “Dinlerarası Uzlaşıda Yara” başlığını kullandı.