‘Gizli ortaklık’

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Fransa ile önemli anlaşmaların yapıldığını, ancak bunların detaylarını açıklayamayacağını söyledi.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la Paris’te gerçekleştirdiği görüşme konusunda açıklamalarda bulunan Hristodulidis “Anlaşmalar Var, Ancak Bunlar Hakkında Konuşamıyorum” dedi.

Açıklamasında, görüşmelerde ele alınanlar ve mutabakata varılanlar konusunda kamuoyu önünde konuşamayacağını ifade eden Hristodulidis, bölgede şekillenen gelişmelerin soğukkanlılık ve kararlılık gerektirdiğini belirtti.

Hristodulidis, bu çerçevede çeşitli yönlerde çalıştıklarını ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la görüşmesinin de bu çerçevede yapıldığını ifade etti.

Anastasiadis ile Macron arasındaki görüşmede, iki ülkenin Doğu Akdeniz’deki gelişme ve olayları aynı şekilde yorumladıklarının tespit edildiğini savunan Hristodulidis, Fransa’nın, şekillenmekte olan olguların tersine çevrilmesi için çok somut girişimlerde bulunduğunu dile getirdi.

Bunun için Ağustos ayının sonunda MED7 ülkeleri toplantısı yapılacağını ifade eden Hristodulidis, “Fransa’nın, Türk provokasyonlarının ele alınması için, AB aracılığıyla mevcut tüm imkanları değerlendirmeye çalıştığını” söyledi.

“Türk provokasyonlarının yalnızca Kıbrıs ve Yunanistan’ı değil tüm bölgeyi etkilediğini” iddia eden Rum bakan, devletlerin ve bizzat AB’nin menfaatlerinin etkilenmekte olduğunu ileri sürdü.

AB’nin bölgede başrole sahip olması gerektiğini, fakat AB’nin böyle bir rol geliştirmediğini savunan Hristodulidis, bunun aksine Fransa’nın AB’nin güçlü bir üye devleti olarak, bu öncü rolü üstlendiğini dile getirdi.

Uzun vadeli programlar

Fransız firkateynlerinin Güney Kıbrıs’ta bulunması ve “Mari’deki” (Tatlısu) deniz üssünün düzeyinin yükseltilmesi olasılığı konusundaki bir soruya karşılık ise Hristodulidis, Fransa’yla savunma alanında iş birlikleri bulunduğunu belirtti.

Bunun sürekli güçlenen bir işbirliği olduğunu savunan Rum bakan, acil olarak yapacakları hamleler yanında uzun vadeli hamleleri de bulunduğunu kaydetti.

Hristodulidis, belirli kararlar alınmış olmasının önemli olduğunu da vurguladı.

Ege’de sıcak bir olay çıkmasına hazırlıklı olup olmamaları konusundaki bir soruya karşılık ise Hristodulidis, sıcak bir olay olsa bile, diyaloğun, problemlerin çözülmesinin tek yolu olduğuna işaret etti.

Herkesin sıcak bir olay yaşanmaması için çalıştığını dile getiren Rum bakan, sözlerinin devamında “Mademki Türkiye uluslararası hukuk temelinde faaliyet gösterdiğini düşünüyor, o halde Türk yetkililerin bu konuları ele almak için diyalog masasına gelmekten başka seçenekleri yoktur” ifadesini de kullandı.

Problemlerin diyalog aracılığıyla çözüleceğini yineleyen Rum bakan, Berlin’in girişiminin gelişme halinde olduğunu, öte yandan AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in ise diyalog olması ve sıcak bir olaydan kaçınılması için, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla telefon görüşmesi yaptığını ifade etti.

Türkiye’nin tutumunun, hiçbir şeyin ihtimal dışında bırakılamayacağı sonucuna yol açtığı iddiasında da bulunan Hristodulidis, bunun kendilerini endişelendiren ve düşündüren bir şey olduğunu, bu sebepten dolayı da kendi çabalarının güçlendiğini vurguladı.

Hristodulidis, Yunanistan-Türkiye ilişkilerindeki herhangi bir olumsuzluğun kaçınılmaz olarak “Kıbrıs’ı” etkilediğini de dile getirdi.