Seçimden sonra ilk ‘bomba’ 

Suna ERDEN

Yerel seçimlerin hemen ardından açıklanan bir mahkeme kararı; Gönyeli Belediyesi’nin yeni başkanı Hüseyin Amcaoğlu açısından talihsiz bir gelişme olarak nitelendirildi. Mahkeme kararı; kanalizasyon ve arıtma hizmetleri karşılığında Gönyeli’den yaklaşık 20 milyon lira tazminat talep eden Lefkoşa Türk Belediyesi’nin elini güçlendiriyor.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı bu sorunun icraya gitme yerine bir ödeme planıyla çözümlenebileceğini açıklarken, Gönyeli’nin eski belediye başkanı Ahmet Benli, açıklama yapmasının doğru olmadığını söyledi. Benli’nin avukatı ise mahkeme kararının yanlış yorumlandığını, henüz bir sonuca ulaşılamadığını iddia etti.

Davanın konusu ne?

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Gönyeli Belediyesi arasındaki ‘kanalizasyon ve arıtma’ tesisinin kullanımıyla ilgili davada karmaşa yaşanıyor.

LTB, Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler Yatırım Programı (UNDP) tarafından yaptırılan iki toplumlu yeni artırma tesisini kullanan Gönyeli Belediyesi’nin, LTB’ye 20 milyon TL’lik kullanım borcu bulunduğunu iddia ediyor.

Gönyeli Belediyesi ise artırma tesisinin adanın her iki yanındaki kullanıcıların olduğunu ve herhangi bir belediyenin mülkü olmadığını öne sürerek, LTB gibi Gönyeli Belediyesi‘nin de kullanıcılardan biri olduğunu savunuyor.

Mahkemeye taşınan konuyla açıklama yapan LTB Başkanı Mehmet Harmancı, davada karar alındığını, Gönyeli Belediyesi’nin kanalizasyon sitemini belediyenin üzerinden kullanarak herhangi bir ücret ödenmemesine ilişkin kamu davasının lehlerine sonuçlandığını duyurdu.

Harmancı ne söyledi

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Harmancı şunları ifade etti:

“Gönyeli Belediyesi ile Lefkoşa Türk Belediyesi arasında yürütülen davada herhangi bir kamu kurumunun, Kamu Alacakları Tahsili Usulü Yasası’na göre kamu borçlusu sayılıp sayılamayacağı (bize göre evet, karşı tarafa göre hayır) mahkememizin açıkladığı karara göre Lefkoşa Türk Belediyesi’nin iddiasının geçerliliği yönünde sonuçlanmıştır.Umarım uzun zamandır kanalizasyon sisteminin LTB üzerinden kullanılarak herhangi bir ücret (arıtma ve taşıma) ödenmemesi ve bunun yarattığı sonuçlar, bu kararın gereklerini (icra) yerine getirmeye gerek kalmadan bir ödeme planı sunularak çözülebilir. (Yaklaşık 20 milyon Türk Lirası).

Benli’nin avuktından açıklama

Harmancı’nın açıklamasının ardından taraflar arasında gerginlik başladı. Gönyeli eski belediye başkanı Ahmet Benli, artık görevde olmadığını, açıklama yapmasının doğru olmadığını söylerken, topu avukatına atto.

Gönyeli Belediyesi’nin avukatı Hasan Esendağlı da davanın henüz sonuçlanmadığını ve hangi tarafın haklı olduğunun ancak davanın sonuçlanmasıyla ortaya çıkacağını söyleyerek, şunları ifade etti:

“Bugün okunan mahkeme kararı ile yargı sürecinin Gönyeli Belediyesi’nin Lefkoşa Türk Belediyesi’ne 20 milyon TL borcu olduğu ve bu borcu ödemekle mükellef olduğu şeklinde sonuçlandığını ima ve iddia eden açıklama ve haberler, gerçeği yansıtmamaktadır.”

Yargıtay huzurunda karara bağlanan ihtilaf, sadece ‘Bir Belediyenin Başka Bir Belediye Aleyhine Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü Yasası’ tahtında işlem başlatabilip başlatamayacağı ile sınırlı idi. Dava henüz sonuçlanmamıştır ve ihtilafın esasında hangi tarafın haklı olduğu ancak bu davanın neticesinde ortaya çıkacaktır. Bu husus, mahkeme kararında da vurgulanmış durumdadır.”

LTB’nin avukatı

Benli’nin avukatının açıklamasına karşın LTB’nin avukatı Malyalı da icrayı engelleyen Yüksek Mahkeme kararının ortadan kalktığına vurgu yaparak, şunları açıkladı:

“Mahkemenin Gönyeli Belediyesi aleyhine verdiği haciz emrinin ‘yetkisizlik nedeni ile’ iptali için Gönyeli Belediyesi tarafından açılan dava, bugün verilmiş olan kararla reddedilmiş oldu. Dolayısı ile LTB bugün itibari ile Gönyeli Belediyesi’ne, ödeme emri ve mahkemenin verdiği haciz emri uyarınca icraya gitmekte serbesttir. Kararı okunan davada taraflar sadece akademik bir tartışma yapmadı; neticede icrayı engelleyen Yüksek Mahkeme kararı da ortadan kalkmış oldu.”