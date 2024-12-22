İki yaralı var

Mersinlik-Kaplıca ana yolunda dün saat 16.00 sıralarında yoldan çıkıp çelik bariyerlere çarpan aracın sürücüsü Sergei Lavrenov ve yolcu Marina Sukhareva yaralandı.

Polis Basın Subayı'nın açıklamasına göre, kaza dün saat 16.00 sıralarında meydana geldi.

Mersinlik-Kaplıca ana yolunun birinci kilometresinde meydana gelen kazada, Sergei Lavrenovi (E-44), yönetimindeki KG 113 plakalı salon araçla Kaplıca istikametine doğru seyrettiği sırada, karavan alanı önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Sürücü, yol kenarındaki çelik bariyerlere çarptı. Kontrolsüzce savrulan araç, yolda takla atarak tavanı üzerinde durdu.

Kazada yaralanan araç sürücüsü Sergei Lavrenov ile araçta yolcu olarak bulunan Marina Sukhareva (K-35) Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Alkollü sürücü kaza yaptı

Bir başka kaza da Girne’de meydana geldi.

Polis basın bültenine göre, Girne’de, saat 21.30’da meydana gelen kazada, Dimitri Lastrebtsev (E-27), 161 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki UJ 523 plakalı araçla seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamette seyreden Serdar Altybayev (E-38) yönetimindeki YS 952 plakalı beton mikserine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan UJ 523 plakalı araç, park halindeki Muhamed Imtiaz (E-39) sorumluluğundaki GD 427 plakalı araca da çarptı.

Kazada yaralanan UJ 523 plakalı araç sürücüsü Lastrebtsev, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

