Merit Park Hotel bünyesindeki Letafet, geçtiğimiz cumartesi gecesi Türk müziğinin başarılı grubu Sakiler’i ağırladı. Grubun müzikseverlerle buluştuğu bu özel gecede, eşsiz bir atmosferde unutulmaz anlar yaşandı.

Sahneye yoğun alkışlarla çıkan Sakiler, sevilen şarkılarıyla dinleyenlerine adeta müzik ziyafeti sundu. “Dünyadan Uzak”, “Aşığın Kaderi” ve “Yalan” gibi hit parçalarıyla gönüllere dokunan grup, enerjisi ve samimi sahne performansıyla büyük beğeni topladı. Letafet’in benzersiz ambiyansı, Sakiler’in büyüleyici müziğiyle birleşerek konuklara eşsiz bir deneyim yaşattı.

Konser sonunda grup üyeleri, böylesine sıcak bir atmosferde performans sergilemekten büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Sakiler’in hayranlarına unutulmaz bir yılbaşı öncesi hediyesi niteliğinde olan bu gece, konukların hafızalarında uzun süre yer edecek bir anı olarak kaldı.

