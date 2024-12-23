Bağımsız Lefkoşa Milletvekili Hasan Tosunoğlu, kendisi gibi Demokrat Parti’den (DP) istifa edenlerle dayanışma toplantısı yaptığını açıkladı.

Tosunoğlu, Lefkoşa Hidden Garden’da yapılan toplantıyla ilgili açıklamasında 533 kişinin daha DP’den istifa ettiğini belirterek, “Bundan sonraki yol haritasını çizerken istifa eden yol arkadaşlarının sesine kulak vereceğini” söyledi.

Etkinlikte yaptığı konuşmada DP’ye yönelik eleştirilerini yineleyerek, partinin örgütlerden ve tabandan koparıldığını savunan Tosunoğlu, ülkeye hizmet sunacak bir siyaset anlayışına ihtiyaç olduğunu belirtti.

Hasan Tosunoğlu, "Otuz yıldır birlikte yürüdüğümüz bir yol var. Bu yolda bir kültür, bir gönül birliği inşa ettik. Bu ülkenin değerleri uğruna verdiğimiz mücadelenin son zamanlarda bir erozyona uğradığını, ezildiğini ve ufalandığını hep birlikte gördük ve görmekteyiz" dedi. Antidemokratik yaklaşımların çökmeye mahkum olduğunu söyleyen Tosunoğlu, bugün yanında kalan az sayıda kişinin de çok yakında parti başkanından desteğini çekeceğini iddia etti.

Tosunoğlu, ülkenin ekonomik buhran içerisinde bulunduğunu, çalışanın ve üretenin ciddi sıkıntıdan nasibini aldığını kaydeden Tosunoğlu, yaşananlara isyan etmemenin mümkün olmadığını dile getirdi. Tosunoğlu, her politikacının görevinin ekonomik çöküşten, doğru ekonomik politikaları yürüterek, ülkesini, vatandaşını, halkını ve evini kurtarmak olduğunu söyledi.

