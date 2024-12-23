Egemenliğe sahip çıkılacak

61 yıl önce Türkeli’de (Ayvasıl) şehit düşenler Tekke Bahçesi’nde anıldı.

Lefkoşa Tekke Bahçesi’nde Ayvasıl şehitleri için dün düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, 39’uncu Tümen Komutanı Tuğgeneral Sinan Gökoğlu, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, muharip derneklerden temsilciler, askeri erkan ve şehit yakınları katıldı.

Saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşıyla başlayan törende, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yanı sıra Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Genel Başkanı Gürsel Benan da konuşma yaptı. Konuşmaların ardından şehitlerin kabirleri ziyaret edildi.

Benan: Örnek bir direniş ve dayanışma sergilendi

Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Genel Başkanı Gürsel Benan, köyde tek Türk bırakmayan Ayvasıl katliamının üzerinden 61 yıl geçtiğini, bu saldırının EOKA’nın Kıbrıslı Türklere yaptığı ilk saldırı olduğunu kaydederek, “Türk Silahlı Kuvvetleri’nin adadaki varlığı sürdükçe böyle katliamlar bir daha yaşanmayacak” dedi.

Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda kendi bayrağı altında özgürce yaşayabilmesini şehitlere borçlu olduğunu vurgulayan Benan, Kıbrıs Türk halkının 1974’e kadar Türk kimliğini ve varlığını korumak için tüm imkansızlıklara, yokluklara ve binlerce şehide rağmen örnek bir direniş ve dayanışma sergilediğini söyledi.

Kıbrıs’ta yaşanılan unutulmaz acıların, Kıbrıs Türk halkına uygulanan soykırımların iyi bilinmesi, geçmişte yaşananların iyi değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Benan, gerçeklerin doğru kaynaklardan öğrenilmesinin, egemenlik, özgürlük ve bağımsızlıkla ilgili bilincin hep güçlü tutulmasının önemine dikkat çekti.

Benan, “Kıbrıs’ta yeterince acı yaşayan, en ağır bedelleri ödeyen bizler, eşit haklara ve egemenliğe sahip Türkiye’nin garantörlüğüne dayalı insanca yaşayabileceğimiz bir ortamın sağlanması halinde kalıcı bir çözüm olabileceğine inanıyoruz” dedi.

Tatar: Acımasız saldırılar unutulmayacak

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğünün, Türk askerinin adadaki varlığının Kıbrıs Türk halkının kırmızıçizgisi olduğunu vurgulayarak, “Dünyaya vereceğimiz mesaj nettir; Acımasız saldırılara maruz kalan Kıbrıs Türk halkı geçmişini, şehitlerini unutmayacaktır” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, 21-25 Mücadele ve Şehitler Haftası kapsamında Türkeli (Ayvasıl) şehitleri için bu sabah Lefkoşa Tekke Bahçesi’nde düzenlenen anma törenine katıldı. Tatar, “Özgürlüğümüzü, bağımsızlığımızı, bu güzel yaşamı, acımasız saldırılara, zulüm ve vahşete karşı kahramanca direnen şehitlerimize borçluyuz” dedi.

Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği’ni ziyaret etti

Bu arada Tatar, Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği’ni ziyaret etti. Ziyarette, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ile Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da yer aldı.

Tatar, ziyarette yaptığı konuşmada, Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği’nin yıllar içerisinde fedakârlık, azim ve kararlılıkla yaptığı çalışmaların öneminin de altına çizerek, “Şehitlerimize karşı sorumluluğumuz, KKTC’yi ilelebet yaşatmaktır. Bu uğurda mücadelemiz devam edecektir” dedi.

Açıklamaya göre, şehitlerin hiçbir zaman unutulmayacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkü’nün özgür ve bağımsız bir şekilde yaşam sürdürmesinin yapılan bu fedakarlıklara bağlı olduğunu söyledi.

