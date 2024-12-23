Yoğun ilgi  sevindirdi

Girne Belediyesi’nin 21-22 Aralık tarihlerinde düzenlediği ‘Yeni Yıl Pazarı’ ve ‘9. Girne Çarşı Şöleni’, ilk gün etkinlikleriyle renkli bir başlangıç yaptı. Ramadan Cemil Meydanı ve Ziya Rızkı Caddesi’nde eş zamanlı olarak düzenlenen etkinlikler, ziyaretçiler hem alışveriş yaptılar hem de eğlendi.

Önceki gün saat10.00’da stantların açılmasıyla başlayan etkinlikler, gün boyu yoğun ilgi gördü. Girne Belediyesi Çocuk ve Gençlik Korosu’nun performansıyla başlayan program, çocuklar için düzenlenen yılbaşı el sanatları atölyesi ve Zeybek Dans Grubu’nun sahnesiyle devam etti. Etkinliklerde, çocuklara yönelik sandalye oyunu ve dans gösterilerinin yanı sıra, Noel Baba’nın hediye dağıtımı büyük beğeni topladı. Akşam saatlerinde Family Band konserleri ilgi ile izlendi.

Ziya Rızkı Caddesi’nde sabah 09.30’da başlayan ‘9. Girne Çarşı Şöleni’, ziyaretçilere alışveriş keyfi sundu. Saat 14.30’da başlayan Hikmet Kurtarıcıoğulları Trio canlı müzik eşliğinde gerçekleşen etkinlik, çarşıya ayrı bir canlılık kattı.

