Rum Komünist AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, Fileleftheros gazetesinde yer alan söyleşisinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in NATO konusunu tartışmaya açan açıklamasını tehlikeli olarak nitelendirdi.

Stefanu bu konuda açıklama yaparken bir takım soruları da gündeme getirirken Rum Yönetimi eski Başkanı Tassos Papadopulos’un “NATO içerisinde Kıbrıs'ın asker, Türkiye'nin subay olacağı” şeklindeki ifadesini anımsatarak, Hristodulidis ve DİSİ’nin Kıbrıs sorununu böylesi NATO üyeliğiyle ilişkilendirmek isteyip istemediğini sordu.

Stefanos Stefanu, "Ülkenin batı eğilimine karşı mısınız? sorusuna “NATO üyeliği, batı eğilimi mi?" sorusuyla yanıt verdi.

Pantelidis’ten uyarı

Haravgi gazetesi de DİKO Milletvekili Hrisis Pantelidis’in söyleşisine ve NATO ile ilgili açıklamalarına yer verdi.

Pantelidis, bir soru üzerine; Güney Kıbrıs’ın AB üyesi olarak, ülkenin batı yönelimini desteklemeleri gerektiğini söyledi. Pantelidis, Güney Kıbrıs’ın çıkarlarına hizmet etmek için NATO kriterlerine yönelik uyumun sağlanması ve ABD ile iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Pantelidis, bunun ötesinde Kıbrıs sorunu çözümsüz kaldığı sürece NATO’ya katılım konusunun söz konusu olmadığını, ortaya konulmasının da mümkün olmadığını ifade etti.

Pantelidis, Kıbrıs sorunun çözümlenmesi durumunda NATO üyelik kararının, ülke halkının elinde olacak bir karar olacağına da dikkati çekti.