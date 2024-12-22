Akçay’da şehitler için lokma dağıtıldı

Güzelyurt’a bağlı Akçay köyünde 21-25 Aralık Şehitler Haftası kapsamında, lokma ve irmik helvası dökülerek anlamlı bir etkinlik düzenlendi.

Akçay Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, etkinliğe katkıda bulunarak köy halkının bu manevi değeri yüksek günde bir araya gelmesine destek sağladı.

Akçay Köyü Muhtarı Uğur Dereliköylü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Lokma ve irmik helvası ikramımız başlamıştır. Tüm halkımız gelip alabilir. Etkinliğimizde emeği geçen ve katkı sağlayan herkese çok teşekkür ederiz” diyerek destek veren isimlere ve kurumlara teşekkürlerini iletti.

