46 yıl geçti

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in eşi Andri Anastasiadis, Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgili görüşlerini açıklarken “En büyük bahis budur” dedi. Anastasiadis, bölünmüşlüğün üzerinden 46 yıl geçtiğini ve bunun çok uzun bir süre olduğuna dikkat çekti.

Fileleftheros gazetesi First Lady Andri Anastasaidis ile yaptığı söyleşiyi “Kıbrıs Sorunun Çözümü Büyük Bir Bahis” şeklindeki başlıkla aktarırken Andri Anastasaidis’in söyleşisi sırasında pandemi dönemi, alınan tedbirler ve Nikos Anastasiadis’in 7 yıllık başkanlık dönemi ve diğer konulardan da söz ettiğini yazdı.

“En büyük bahsiniz” nedir şeklindeki bir soru üzerine Andri Anastasiadis, kısaca Kıbrıs sorunundan da bahsetti.

Anastasiadis, en büyük bahsinin Kıbrıs sorununun çözümü olduğunu ve 46 yılın çok fazla olduğunu belirten Anastasiadis, Kıbrıs sorunun çözümlenmesi temennisinde de bulundu.

Bugün gelişen durumun kendisini endişelendirdiğini söyleyen Anastasiadis, eşi Nikos’un tarihte nasıl yazılmasını ve kalmasını istediği ve siyasi yaşamını nasıl tamamlamasını istediği şeklindeki soru üzerine ise “Kıbrıs sorunu çözümlenirse bu ideal olurdu ve bu turu en iyi şekilde kapatırdı” ifadesini kullandı.

Pandemi dönemi

Pandemi dönemiyle ilgili soruları da yanıtlayan Anastasiadis, bunun herkes için bir sınav olduğunu belirterek, bu dönemin, kamu sağlığı, ekonominin idare edilmesi ve sağlık çalışanlarının sorumluluğu üzerinde bulunan Başkan Anastasiadis için de sınav olduğunu ifade etti.

Pandemi dönemini zor bir dönem olarak nitelendiren Anastasiadis, herkesin aklında virüs ile enfekte olanların, sevdiklerini kaybedenlerin ve bunun için ön safhada mücadele edenlerin bulunduğunu söyledi.

Anastasiadis, karantina günlerini, kurallara uymakla birlikte hükümetin talimatları ve kararlarını uygulayarak evde geçirdiklerini söyledi.

Karantina döneminin evde kalma ve ağır olan programından dolayı yapmaya fırsat bulamadığı birçok şeyi yapma fırsatını kendisine verdiğini söyleyen Anastasiadis, eşinin en çok hangi konuda endişelendiği sorusu üzerine, eşinin, virüsün yayılmaması ve büyük boyutlar kazanmaması konusunda endişeler yaşadığını belirtti.

Karantina döneminde nelerden uzak kaldığı şeklindeki soru üzerine Anastasiadis, tüm herkes gibi torunlarından ve çocuklarından uzak kaldığını söyledi ve sıkı bir aile olduklarını da ifade etti.

En zor ve güzel anlar…

En zor ve en güzel anların sorulması üzerine Anastasiadis, en zor anının 2013 yılındaki ekonomik kriz dönemi olduğunu söyledi.

Güzel anların ise çok olduğunu söyleyen Anastasiadis, ancak Güney Kıbrıs’ın memoranduma bağlı yükümlülüklerinden çıkışının en güzel anlardan biri olduğunu belirtti.

Meral Akıncı’dan memnun

Kıbrıs Türk lideri Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı ile ilişkilerinin sorulması üzerine Anastasiadis, arkadaşlık ilişkilerine sahip olduklarını, buluştukları zaman sıcak bir iletişime sahip olduklarını, eşlerinin iletişim kurduğu her defasında birbirlerine selam yolladıklarını söyledi.