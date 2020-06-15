Güney Kıbrıs’ta 3 yeni vaka 

Güney Kıbrıs’ta 3 saat arayla yapılan iki ayrı açıklamada önce iyi sonra kötü haber geldi. İlk açıklamada bin 194 Covid-19 testi yapıldığı, Coronavirüs vakasına rastlanmadığı belirtildi. İkinci açıklamada ise 3 yeni Coronavirüs vakası tespit edildiği duyuruldu. Güneyde toplam vaka sayısı 3 artışla 983’e yükseldi.

Yeni vakalarının 3’ünün de yurt dışından dönenler olduğu belirtildi.

Rum Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan ikinci açıklamada 3 yeni Coronavirüs vakası tespit edildiği duyuruldu.

Bakanlıktan yapılan ilk açıklamada vaka tespit edilmediği belirtilmişti. Yapılan açıklamaya göre akşam saatlerinde tamamlanan 58 testten 3 kişinin test sonucu pozitif çıktı. Açıklamaya göre; vakaların Londra'dan gelen iki kişi ve önceki gün Yunanistan'dan gelen bir uçak mürettebatı olduğu belirtildi.

Kıbrıs'ın güneyinde bin 194 Covid-19 testi yapıldı.