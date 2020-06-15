Azamat’ın acı sonu

Onur ULAĞ

Göçeri köyünde dün sabah saatlerinde meydana gelen traktör kazasında 29 yaşındaki Türkmenistanlı Azamat Jumaniyazow yaşamını yitirdi. Azamat Jumaniyazow’un evli ve iki çocuğu olduğu kaza yeri yakınlarına bulunan bir tavuk çiftliğinde çalıştığı öğrenildi.

Polisten alınan bilgiye göre; kaza dün saat 11.00 sıralarında Göçeri- Şirinevler anayolu üzerinde meydana geldi. Yönetimindeki CV 926 plakalı, arkasında römork takılı traktör ile Şirinevler istikametine doğru seyreden Azamat Jumaniyazow, dikkatsizlik sonucu yolun solundan çıkarak devrildi.

Azamat Jumaniyazow, devrilen traktörün altında kaldı. Çevredeki vatandaşlar tarafından traktörün altından çıkarılan Jumaniyazow olay yerinde yaşamını yitirdi.