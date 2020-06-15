Rum turizmine darbe

Güney Kıbrıs turizminin canlanması için yapılan planlamaların, dünyadaki pandemi koşullarına bağlı olarak sürekli değiştiği belirtildi.

Almanya’dan gelecek olan turistler açısından görüntünün puslu olduğunu yazan Fileleftheros gazetesi, Frankfurt merkezli bir Alman charter havayolu şirketi olan Condor’un Temmuz ayı için uçuşlarını iptal ettiğine dikkat çekti.

Fileleftheros “Yerel Pazar Yine Can Kurtaran-İlk Müşteriler Olacak İsrail ve Almanya’dan Bulutlar” başlıklı haberinde, Güney Kıbrıs’ta turizmdeki planların, dünyadaki pandemi ve her ülkenin epidemiyolojik verilerine bağlı olarak sürekli değiştiğini yazdı.

Güney Kıbrıs turizminin, Alman ve İsrailli turistlerle Temmuz ayı itibarıyla açılmasının beklendiğini yazan gazete, Alman ve İsrailli turistlerin ilk müşteriler olma beklentisinin değiştiğini, turizm sanayinin Temmuz ayında, düşük seyahat trafiğiyle yavaş ilerleyeceği şeklindeki korkular bulunduğunu belirtti.

Turizmin desteklenmesi için yerel piyasaya doğru bir yönelimin olacağını belirten gazete; İsrail’in, epidemiyolojik tehlike açısından B kategorisinde bulunduğunu, bunun da İsrail’den gelecek olan turistlerin ülkeye giriş yaparken yanlarında koronavirüs testlerinin negatif olduğunu gösteren belge bulunması gerektiği anlamına geldiğini yazdı.