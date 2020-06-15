‘Düşmanlık yok’

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristoduldis, KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki sınır kapılarının açılması sonrasında iki toplumun uyum içerisinde yaşayabileceğinin görüldüğünü iddia etti.

Hristodulidis haftalık Kathimerini’ye verdiği özel röportajda şöyle dedi:

“Barikatlar sadece yeniden birleşmeye kadar dolaşımı kolaylaştırıyor o kadar. İki toplumu yan yana getiriyor. Kıbrıslı Rumlar ile Kıbrıslı Türklerin aralarında hiçbir düşmanlık bulunmadığını gösteriyor. Her ne kadar kulağa eski moda gibi gelse de sorun, istila ve işgaldir. Barikatların açılmamasının ve uzlaşılanların uygulanmamasının baş suçlusu Türkiye’dir. Sayın Özersay’ın ve Sayın Tatar’ın Türkiye’nin lütfu olmadan hareket edebileceğini düşünemiyorum. Aynı zamanda barikatların aşamalı olarak yeniden işlemesine dair uzlaşılanların uygulanmaması, Kıbrıs sorununun çözümü sonrasındaki dönemde Türkiye’nin Kıbrıs’ta herhangi bir söz hakkı olmaması gerektiği tezimizin doğruluğunu da gösteriyor.”

Spehar sorunu

Rum yönetiminin BM ile cephe açmasının bir sebebi olduğu hatırlatılarak Genel Sekreter’in Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Elisabeth Spehar’ın Rum yönetimi açısından “persona non grata” (istenmeyen kişi) mi olduğu sorulan Hristodulidis, “mesele Sayın Spehar ile şahsi tartışma meselesi değil” dedi, şöyle devam etti:

“Ancak BM’nin tepkisi yalnız ılımlı değil, aynı zaman da olumsuz gelişmeydi çünkü özde, yapılan açıklamalar ile Kıbrıs Türk toplumundaki, barikatların aşamalı olarak yeniden açılmasına karşı olan ve Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi hilafına çalışanları ‘cesaretlendiriyordu.’ ”

Türk-Yunan gerilimi

Türkiye ile Yunanistan arasında bir sıcak olay çıkması ihtimali ve bunun Güney Kıbrıs’a etkisinin ne olacağı sorulduğunda “Kıbrıs için çok olumsuz olur” diyen Hristodulidis, özetle şunları ekledi:

“Mantıklı bir insan, anlaşmazlıkların sıcak olaylarla çözülebileceğine veya uzun vadeli hedeflerine bu şekilde daha iyi hizmet edildiğine inanamaz. Yani, böyle bir gelişme Kıbrıs için de, bölgedeki bütün ülkeler için de çok olumsuz olur. Gelişmelerin belirli bir istikamete yönlendirilmesi maksatlı ‘kontrollü bir sıcak olay’ dahi aksi sonuç getirir.”