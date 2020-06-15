Öncelik yollar ve hastaneler

Tuğçe Ülkü AYDIN

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, 300-400 milyon borçlanmaya gidileceğini, alınacak kredi ile Güzelyurt ve Girne Hastanesi’nin tamamlanacağını, yarım kalmış yolların bitirileceğini ve birçok projenin hayata geçirileceğini söyledi.

Taçoy, projelerle ilgili olarak şu detayları verdi:

“Bu borçlanmayla Güzelyurt ve Girne Hastanesi’nin tamamlanması sağlanacak, yarım kalmış yollar tamamlanacak, piyasada beklenti içerisinde bulunan ve bitirilmesi, yapılması gereken okul yatırımları için finans kaynağını sağlanacak. Bunlar, gerek sosyal sorumluluk içeren faaliyetlerle sunulan mali kaynaklardan yapılacak, gerekse kendi kaynaklarımız ön plana çıkarılacak. Daha farklı sektörleri etkileyebilecek sanayi bölgeleri içindeki altyapı yatırımlarının tamamlanması da gerçekleştirilecek.”

Bahsedilen altyapıların tamamlanmasını hızlandırabilme adına borçlanmanın gerek kuponlu bono şeklinde, gerekse bonoların da tahvile dönüşebilmesi şekilde bir çalışma yapıldığını ve bunu tamamladıklarını ifade eden Taçoy, bunların bir tahvil piyasasında yer alabilecek şekilde nasıl hizmet edilebileceği noktasında birçok karar üretmeye çalıştıklarını ve dizi çalışmanın sonuna geldiklerini kaydetti.

Taçoy, Türkiye’nin gönderdiği hibe kredilerinin bir an önce kullanılmasını sağlayabilmek, bunların piyasaya gönderdiği miktarın kat kat üzerinde girebilmesinin politikasını yapmak, faiz farkı fonunu ödemek kaydıyla düşük faizli krediden sayılması, çok daha fazla paranın piyasaya sürülmesi ve enjekte edilmesi, enjekte edilen paranın da ekonomiye yansımasının artı bir şekilde devam etmesini sağlayacak projelerin geliştirilmesi noktasında çalışmaların tamamlandığını kaydetti. Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan Ekonomik Mali İktisadi İşbirliği Protokolü’nün bir çığır niteliğinde olduğunu söyleyen Taçoy, protokolle artık bir performans değerlendirmeye gidildiğini ve proje tamamlanmadan başka bir projeye geçebilmenin imkansız hale getirildiğini belirtti.

Yeni alanlar şart

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, gelecekte ülke ekonomisinin sadece inşaat, turizm ve eğitimle ayakta kalamayacağını, sanayi, tarım sektöründe alım garantisi vermek koşuluyla bazı ürünlerin üretilebileceğini, yurt dışındaki pazarların zorlanabileceğini, özellikle Türkiye pazarında yapılacak anlaşmalarla nasıl daha ileriye gidilebileceği noktasında görüş birliği bulunduğunu söyledi.

Yeni alanlara girilmesi, yazılım sektörünün, teknoloji, inovatif alanların, dijitalleşmenin geliştirilmesi konusundaki çalışmaların devam etiğine de işaret eden Taçoy, arge ve teknoparklarda yapılan çalışmaların desteklenmesinin projeleri arasında bulunduğunu kaydetti.

Bunların yanı sıra en önemli projelerinden birinin de ilaç sanayinin geliştirilmesi olduğuna işaret eden Bakan Taçoy, bunların yanında başka projeleri de bulunduğunu, projelerin Başbakan Ersin Tatar’ın bilgisine getirilerek, fizibilite çalışmalarının tamamlanması ardından kamuoyunun bilgisine getirileceğini söyledi.

İkinci dalga olasılığında kapatma olmayacak

Herhangi bir ikinci dalga olasılığı konusunda ise Taçoy, ikinci dalga olasılığında artık kapatma falan olamayacağını, hazırlıkların ona göre yapılacağını söyledi.

Düşünülen yatırımlarla, ikinci dalga diye bahsedilen olayda geliştirilecek pandemi hastanesiyle hayata normal bir şekilde devam edileceğini düşündüğünü ifade eden Taçoy, bu konuda da birçok çalışma yapıldığını kaydetti.

Bakan Taçoy, hangi ülkelerde pandeminin artık devam etmediğini veya yeni hasta sayısının giderek düştüğü konusunda sınıflandırmalar yaptıklarını, ölüm sayısının azaldığı ülkeler arasında sınıflandırma yaptıklarını, nüfus ve sayıya göre bunları gerçekleştirmeye çalıştıklarını anlattı.

Taçoy, Bakanlar Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda ise 1 Temmuz’dan itibaren bu ülkelerden gelecek yolcuların kategorize edilerek, riskli bölgelerden gelecek yolcuların hangi kriterlerle ülkeye gelebileceğini belirlediklerini ve artık hayatın normale dönebilmesi için planlama yaptıklarını söyledi.

Bazı yetkiler suiistimal ediliyor

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, elektrik konusundaki çalışmalar hakkında da bilgiler vererek, AKSA’nın yaptığı faaliyetin doğru olmadığını söyledi.

KIB-TEK’in stratejik bir önemi olduğunu, yaşaması elzem bir kurum olduğunu vurgulayan Bakan Hasan Taçoy, yaşaması elzem bir kurumun, AKSA’yı hedef göstererek, onun arkasına saklanarak gerek fiyatlandırmada, gerek üretimde, gerekse iletimde doğruyu yapmama noktasına gitmemesinin yanlış bir tutum olacağını vurguladı.

KIB-TEK’te bazı yetkilerin suiistimal edildiğinin zaman zaman gündeme gelen işler olduğuna işaret eden Bakan Taçoy, bunların hepsinin düzeltilmesi gerektiğini, yapılan her yanlışın pahalılığı getiren, maliyetleri arttıran işler olduğunu söyledi.

Bakan Hasan Taçoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bir yerde bir yanlış yapılması, o işin tamirine gidilmesi ekstra bir masraftır. Yanlış bir alımın yapılması ekstra masraftır. Bunların hepsi maliyetlere yansıyan işlerdir ve fuzuli harcamalar olarak nitelendirilir. Ucuzluğa gidilecekse bunların hepsinin düzeltilmesi gerek. AKSA’nın 3.76 kira bedeli de bunun içine dahildir.”

Göreve geldiği günden bu yana AKSA’nın kira gideri konusunun üzerine gidilmesi gerektiğini söylediğini ifade eden Taçoy, bunu yanlış bir sözleşme içeriği olarak gördüklerini belirtti.

Elektrik fiyatlarında indirim için çalışmaların devam ettiğini de anlatan Bakan Taçoy, yılbaşından başlamak suretiyle KIB-TEK’in satışlarının aylık 156 milyonlara fatura edilecek şekilde başladığını, ancak Mayıs ayında bunun 73 milyonlara kadar düştüğünü söyledi.

Yıl sonuna kadar zam yapmamaya çalışacağız

Elektrik fiyatlarını Temmuz ayına kadar değiştirmeyeceklerini söylediklerini, ama 1 Haziran 2019’daki fiyat neyse yıl sonuna kadar tutmak kaydıyla halka hizmet vermeye çalışacaklarını söyleyen Bakan Hasan Taçoy, elektrik enerjisinin daha ucuz olabilmesi için hazırladıkları projelerin hala gündemde olduğunu, bunlara engelin mücbir sebepler olduğunu, hayatın normale dönmesiyle bunlara yeniden hız verileceğini söyledi.

KIB-TEK’in devletten sonraki ikinci büyük kurum olduğuna vurgu yapan Bakan Hasan Taçoy, “KIB-TEK’in devletin 3’te biri kadar bütçesi var. KIB-TEK iki gözümüz gibi bakmamız gereken bir yer” dedi.

Buranın gerçek anlamda sağlıklı bir şekilde idare edilmesi için alınacak olan kararlara titizlikle dikkat ettiklerini ifade eden Taçoy, KIB-TEK’teki herhangi bir olumsuz hareketin fiyatlara yansıyacağını bildikleri için doğruyu yapmaya çalıştıklarını söyledi.