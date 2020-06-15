Karpuz 1,5 lira

Onur ULAĞ

Otellerin kapalı olması, ülkedeki çalışma izinliler ile öğrencilerin gitmesinden dolayı iç piyasada tüketim azalırken, üretici tarlada kalan karpuzları ucuza vermeye başladı. Lefkoşa Otobüs Terminali’nde kurulan Açık Pazar’da karpuz kilosu 1 buçuk liraya tezgâhlardaki yerini aldı. Vatandaş ucuzlayan karpuza rağbet ederken, ucuz ürünlerin yanı sıra pahalı sebze-meyveler ise cep yaktı.

Bamya kilosu 25 lira ile en pahalı sebze oldu. Sarı fasulye 20 lirayla en pahalı ürünlerde ikinci sırada yer aldı. Börülce 18, barbunya 15 liraya satılırken, meyvelerden ise kiraz kilosu 20 lira ile en pahalı ürün oldu.

Pazar yerinde dün fiyatlar şöyleydi;

Erik: 5TL

Yerli Pancar: 5 TL

Sarımsak: 5TL

Kabak: 1,5TL-3 TL

Havuç: 5TL

Kiraz: 20 TL

Muz:6 TL

Biber: 4 TL

Domates: 3 TL

Salatalık: 4 TL

Börülce: 18 TL

Kivi: 8 TL

Elma: 6 TL

Armut: 8 TL

Formoza Erik: 8 TL

Maydanoz: 2TL

Pazı: 2 TL

Nane: 2 TL

Yeşil Soğan 3 bağ: 10 TL

Patlıcan: 4- 6TL

Patates: 2 TL

Soğan: 2 TL

Karpuz: 1,50 TL

Çilek: 8 TL

Bamya: 25 TL

Kapya Biber: 5 TL

Sarı Fasulye: 20 TL

Barbunya: 15 TL

Kereviz: 3 Tane: 5 TL

Portakal: 3,5 TL