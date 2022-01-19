Zararı da karşıladı

Lefkoşa’da faaliyet gösteren Market Lojistik Exfd isimli şirkette çalıştığı dönemde patronuna ait 18 çek ile müşterilerden aldığı 3 çekin üzerindeki rakamları değiştirip 149 bin 85 TL ve bin 460 dolar çaldığı öne sürülen Ziya İzgi hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık, 30 ay hapse mahkûm edildi. Kararda sanığın patronunun tüm zararını karşıladığı açıklandı.

Kararda öncelikle olgular aktarıldı. Sanığın 2018 yılı Haziran ile Ağustos tarihleri arasında Market Lojistik Exfd isimli şirketin direktörü olan Ali Erdal Hacımulla adına olan 18 çek ile müşterilerden aldığı 3 adet çekin üzerindeki yazılı meblağları değiştirip, ciro ederek, 149 bin 85 TL, bin 460 dolar çaldığı belirtildi.

Kararı okuyan Yargıç Şerife Kâtip, sanığın mağduriyeti giderip, af beyanı aldığını ve suçunu kabul edip, adaletin erken tecellisine katkıda bulunduğunu söyledi.

Çek sahteleme suçunun ticari hayatı olumsuz etkilediğine vurgu yapan Kâtip, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususları değerlendirdikten sonra 30 ay hapis cezasına çarptırdıklarını açıkladı.