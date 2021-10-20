Personel tedirgin

Ömer KADİROĞLU

Merkezi Cezaevi'nde 8’i gardiyan 105’i tutuklu toplam 113 kişinin Covid-19’a yakalanması krize yol açtı. Sağlıksız ortamda çalıştıklarını savunan gardiyanlar dün kısa bir süre eylem yaptı.

Mesaisi dün sabah başlayan gardiyanlar, talepleri yerine gelinceye kadar göreve başlamayacaklarını belirtti. Yaşanan kriz İçişleri Bakanı Kutlu Evren’in cezaevine gelerek, gardiyan ve yetkililerle görüşmesi sonrası çözüldü. Gardiyanlar, taleplerini iletirken, Bakan Evren, sorunu çözeceğine dair söz verdi. Kıbrıs Türk Amme Memurları (KTAMS) Sendikası ile KAMU-SEN de verilen sözlerin takipçisi olacaklarını belirtti.

Uzlaşı sağlandı

Merkezi Cezaevi önünde toplanan gardiyanlar, gerekli önlemler alınmadan iş başı yapmayı reddetti. Yaşanan kriz üzerine İçişleri Bakanı Kutlu Evren cezaevine geldi. Evren, cezaevi önünde yetkili sendikalar, gardiyanlar, Temaslı Takip Merkezi Sorumlusu Doktor Şebnem Benar ve Cezaevi Müdürü Metin Bilmem ile bir araya geldi.

Cezaevi çalışanları birkaç maddeden oluşan taleplerini yetkililere sundu.



Burada yapılan istişareler ve uzun uğraşlar sonucu gardiyanlar iş başı yapmayı kabul etti. Sendikalar ve gardiyanların taleplerinin yerine getirileceği sözünü veren Bakan Evren, buradaki görüşmenin ardından cezaevinden ayrıldı. KAMU-SEN Başkanı Metin Atan ile KTAMS Başkanı Güven Bengihan ise Bakan Evren ile olumlu bir görüşme geçirdiklerini ifade etti.Sendika başkanları, verilen sözlerin yerine getirilip getirilmediğine dair takipçi olacaklarına vurgu yaptı.

Gardiyanların talepleri

-Gardiyanların hasta olan tutuklularla temasının en aza indirilmesi; bu bağlamda günde 3 kez yapılan sayımın bir kez ve açık alanda gerçekleştirilmesi.

-Cezaevinde konuşlandırılacak ve sağlık alanında görev yapacak bir hemşire olması.

-Hijyen için gerekli maske ve tulum sıkıntısının giderilmesi ve görevden çıkan ve ailesinin dışında kalacak ayrı yeri olmayan personele geçici bir süreliğine konaklama alanı temin edilmesi.

Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2021, 09:44