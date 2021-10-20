Can kaybı olmadı

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 25 bin 872 test sonucu 71’i yerel 115 pozitif vakaya rastlandı,

99 kişi ise taburcu edildi. Güney Kıbrıs’ta ise son 24 saat içerisinde 52 bin 794 test yapıldı, 181 yeni Covid-19 vakası tespit edildi.

KKTC Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 44 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup, bu süre içinde gözetim altında bulunduğu, 71 kişinin ise yerel vaka olduğu kaydedildi.

Yerel vakalardan 30’unun Lefkoşa, 15’inin Girne, 20’sinin Gazimağusa, 6’sının İskele’den olduğu belirtildi.

Covid-19 genel durumu şöyle:

Dün yapılan test sayısı 25872.

Dün saptanan pozitif vaka sayısı 115.

Karantinada pozitifleşen temaslı vaka sayısı 44.

Yerel vaka sayısı 71.

İyileşip dün taburcu edilen hasta sayısı 99.



Yapılan toplam test sayısı 3,291,835. Toplam vaka sayısı 21198.İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı 20002.Tedavisi devam eden vaka sayısı 1183.Pandemi merkezindeki hasta sayısı 34.Merkezi karantinadaki vaka sayısı 1141.Toplam kaybedilen hasta sayısı 84.Yoğun bakımda yatan hasta sayısı 8.

Aşı ve bileklik

Ülke genelinde dün yapılan aşı miktarı 1834. Son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısı 459. Son 24 saat içerisinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı 197. Takip edilen toplam bileklik sayısı 7059. Takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı 68720.

Güneydeki durum

Rum Sağlık Bakanlığı son 24 saat içerisinde 52 bin 794 test yapıldığını ve 181 yeni Covid-19 vakası tespit edildiğini açıkladı.

Tedavisi hastanede devam eden 61 kişiden 22’sinin durumunun kritik olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısı 122 bin 709’a yükseldi.