İkisi de serbest 

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Turunçlu köyünde 30 gram hintkeneviri türü uyuşturucu maddenin ele geçirildiği operasyon kapsamında tutuklanan Emrah Telsiz ile Bulut Sarıdoğan hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlılar dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Kemal Onbaşı, 25 Şubat 2021 tarihinde, Turunçlu köy girişinde, Bulut Sarıdoğan’ın uyuşturucu madde satışı yapacağına dair bilgi aldıklarını ve bölgeye gittiklerini söyledi.

Emrah Telsiz’i bölgede araç içerisinde tespit ettiklerini ve üzerini aradıklarını belirten polis, 30 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirdiklerini aktardı.

Polis, zanlıdan yaptıkları soruşturmada, uyuşturucu maddeyi, Bulut Sarıdoğan’dan başka birine vermesi için aldığını belirlediklerini açıkladı.

Polis memuru, zanlı Sarıdoğan’ın da önceki gün yakalandığını söyledi. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlıların teminata bağlanmasını talep etti.

Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, Emrah Telsiz’in 7, Bulut Sarıdoğan’ın 20 bin TL nakit teminat yatırmasına emir verdi.

Mahkeme ayrıca zanlı Telsiz için iki kefilin 50’şer bin, Sarıdoğan için ise üç kefilin 50’şer bin TL kefalet senedi imzalamasına karar verdi.