İlgiyle izlendi

Yarım asrı aşkın süredir düzenlenen 62’nci Mehmetçik Üzüm Festivali başladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ve Başbakan Ünal Üstel’in katılımıyla gerçekleştirilen açılış töreninde renkli anlar yaşandı. Festivalde Meksika, Hırvatistan ve yerli halk dansları toplulukları sahne aldı.

Festival alanında kurulan stantlarda üzüm, üzüm sucuğu, yerel tatlar, hediyelik eşyalar, el emeği göz nuru ürünler satışa sunuldu.

11 Ağustos’a kadar sürecek olan festivalde birçok etkinliği yer alacağı bildirildi.

Mehmetçik Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu açılış töreninde yaptığı konuşmada ”Taşın bile can bulduğu, Afrodit’in can verdiği Galatya’nın ruhunu taşıyan bu topraklara hoş geldiniz” dedi. Mehmetçik Üzüm Festivali'nin bölgenin kültürel mirasını yaşatmak ve üzüm ile üzümden yapılan ürünleri tanıtmak açısından önemli olduğunu kaydeden Tuğlu, "Festivalimiz, sadece eğlenceden öte, halkımızı bir araya getiren, kültürel bağları güçlendiren ve bölge ekonomisine katkı sağlayan bir organizasyondur. Bu yıl da festivalimiz, hem geçmişi hem de geleceği kucaklayan bir program sunarak sizleri hem eğlendirecek hem de kültürel değerlerimizi yaşatacaktır” dedi.

Mehmetçik’te üzüm üretiminin arttırılması amacıyla yürütülen sulama projesinin son aşamaya geldiğini kaydeden Tuğlu, bağlara modern sulama sistemlerinin gelmesini desteklediklerini ifade etti. Festivalde satılan el yapımı ürünlerin bölge ekonomisi ve kadın girişimciler açısından önemli olduğunu belirten Tuğlu, festivalin düzenlenmesine katkı koyan tüm kesimlere teşekkür etti.

Tatar: Kıbrıs Türk kültürünü yansıtıyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da festivalin düzenlenmesinde emeği geçenleri ve katkı koyanları tebrik etti. Cumhurbaşkanı Tatar, 60 yılı aşkın bir süredir devam eden festivalin Kıbrıs Türkü’nün kültürünü ve geleneğini yansıttığını, ekonomik bir değer olan üzüm ve buna bağlı ürünlerin Mehmetçiklilerin bir başarısı olduğunu vurguladı.

Üstel: Ülke tanıtımına katkı sağlıyor

Başbakan Ünal Üstel ise festivalin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Ülkemizin tek kadın Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu'nun göreve geldiğinden itibaren yaptıkları ortadadır. Kendisi bölgesi için hiç durmadan çalışıyor ve bölgenin daha ileriye gitmesi için çok çaba sarf ediyor” dedi.

Mehmetçik Üzüm Festivali’nin bölge için üzüm ticaretinde önemli katkısı olduğunu hatırlatan Üstel, Mehmetçik’in ülkenin yüzde 30 civarında üzüm ihtiyacını karşıladığına dikkat çekerek “Hem Üzüm hem de üzümden elde edilen simge ürünler hem ekonomiye hem de ülke tanıtımına ciddi katkı sağlıyor” diye konuştu.