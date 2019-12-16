‘İlişkiler mükemmel’

Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanlığı İnsan Hakları ve Yurt Dışında Yaşayan Kıbrıslılardan Sorumlu Komiser Fotis Fotiou, Rum lideri Nikos Anastasiades’i temsilen Mısır’da yapılan 3. Dünya Gençlik Forumuna (3rd World Youth Forum) katıldı.

Yapılan açıklamaya göre, Komiser Fotiou Forum çerçevesinde dün yuvarlak masa tartışmasına katıldı ve bölgesel işbirliği konusu ve NOSTOS programı çerçevesinde kurulan üçlü işbirliklerini ele aldı.

Mısır’la ilişkilerin mükemmel olduğunu belirten Komiser Fotiu, bu ülkenin Diaspora Bakanı Bayan Nabila Makram ve diğer ülkelerin yetkilileri ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.