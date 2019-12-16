Şok baskın

Lefkoşa'da alınan ihbar üzerine harekete geçen polis, uyuşturucu madde ele geçirdi, iki kişiyi tutukladı. Evlerinde ve üzerlerinde uyuşturucu bulunan Osed Alkhatib ve Safian Fatahalla tutuklanarak dün mahkemeye çıkarılırken, aranan bir kişi daha olduğu belirtildi.

Duruşmada iddiaları aktaran polis,14 Aralık 2019 tarihinde alınan ihbar üzerine Osed Alkhatib’in Hamitköy’deki ikametgahına gidildiğini ve apartmanın önünde tespit edilen zanlının üzerinde yapılan aramada, sağ ön cebinde 3 gram ağırlığında hintkeneviri ve içinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan tütünle karışık sarma sigara bulunarak emare alındığını anlattı.

Polis, zanlı Alkhatib’in evinde yapılan aramada ise salon kısmında metal tepsi içerisinde 300 miligram ve beyaz renk poşet içerisinde 200 miligram ağırlığında hintkeneviri bulunarak, emare alındığını mahkemeye aktardı.

550 TL’ye almış

Polis, zanlı Osed Alkhatib’in gönüllü ifade verip, maddeleri zanlı Safian Fatahalla’dan 550 TL karşılığında aldığını itiraf ettiğini söyledi.

Polis, zanlı Osed Alkhatib’in gösterimiyle zanlı Safian Fatahalla’nın tespit edildiğini ve üzerinde yapılan aramada pantolonunun ön cebinde foil kağıda sarılı 500 miligram, kot ceketinin cebinde ise 14 ayrı foil kağıda sarılı yaklaşık 15 gram ağırlığında hintkeneviri bulunarak, emare alındığını aktardı.

Aranan bir kişi var

Polis, aranan bir kişi ve kayıp olduğuna inanılan emareler olduğunu belirterek, zanlıların üç gün tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme soruşturma amaçlı zanlıların üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.



