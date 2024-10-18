Yağmur yok zam var

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ta hemen tüm tüketim maddelerinin fiyatları hızla artıyor. Gelinen noktada 5 ve 10 liralık banknotlarla ürün almak imkansız hale geldi. Bir adet top kek 12.5, küçük meyve suyu ise 15 lira oldu. Çocukların ilgi gösterdiği en ucuz bisküvi fiyatı 12 liraya yükseldi. Diyalog muhabirinin “5 liraya ne alabilirim” sorusunu yanıtlayan Ersalıcı Market direktörü Mehmet Ersalıcı “Artık bu parayla hiçbir şey alamazsınız” dedi.

Bir adet Koop hellim 73, en ucuz makarna 22 lira oldu. Dört kişilik bir aile, az bir salça ilavesiyle, etsiz, tavuksuz makarna yediğinde bile bunun maliyeti 50 lirayı buluyor. Direktör Ersalıcı’ya göre, geçmişte kiloyla patates veya soğan alanlar son zamanlarda taneyle alış-verişe yöneldi. Ayrıca aileler market alış-verişine ‘yemiş almamak için’ çocuksuz gitmeye başladı.

Sebze ve meyve fiyatları da ateş pahası.

Diyalog muhabiri bazı ürünleri şu anki piyasa fiyatlarını inceledi.

Meyve ve sebzeler (Kilo fiyatları)

Brokoli Avrupa: 200 TL

Taze Fasulye : 189 TL

Brokoli Yerli: 160 TL

Börülce : 120 TL

Çarli Biber: 99 TL

Dolmalık Biber: 99 TL

Domates: 79,90 TL

Elma: 69,90 TL

Muz: 65 TL

Patates: 55 TL

Pancar: 49,90 TL

Kabak: 45 TL

Mor Sarma: 40 TL (kilo)

Nar: 39,90 TL

Patlıcan : 39,90 TL

Havuç: 35 TL

Limon: 35 TL

Soğan: 35 TL

Beyaz Sarma: 30 TL

Maydanoz: 25 TL (bağ)

Salatalık: 22,50 TL

Roka: 15 TL (bağ)

Pirinç (800 gram): 87 TL

Makarna: 22- 39 TL

Bisküviler: 40 ile 140 TL