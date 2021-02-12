Hepsi tarihi gerçek

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TRT için çekilen “Bir Zamanlar Kıbrıs” isimli dizinin setini ziyaret etti. Dizinin, Kıbrıs’ta bir işgali ve Kıbrıs Türk halkının gördüğü zulmü anlattığını kaydeden Oktay, “Bunlar senaryodan, sahneden ibaret değil, tarihin gerçekleri” dedi.

Dizide, kullanılan silahların, araçların ve otomobillerin sergilendiği alanı gezen Oktay, dizinin yönetmeni Hakan İnan’dan bilgi aldı ve oyuncularla da sohbet etti.

Dizinin, Kıbrıs’ta bir işgali ve Kıbrıs Türk halkının gördüğü zulmü anlattığını kaydeden Oktay, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk milleti adına dizi ekibine ve oyunculara teşekkür etti, “Sonsuza kadar yanınızdayız” diyerek destek belirtti.

Daha sonra Başbakan Saner ile birlikte dizinin ilk bölümünden küçük bir bölüm izleyen Oktay yaptığı kısa açıklamada, izlerken duygulanmakla kalmadıklarını, aynı olayları tekrar yaşadıklarını vurguladı.

“Bunlar senaryodan, sahneden ibaret değil, tarihin gerçekleri” diyen Oktay, dizide anlatılan olayların hayatta olan şahitleri bulunduğunu kaydetti.

Binbaşı İlhan’ın eşi ve çocuklarının katledilmesine dikkat çeken Oktay, bu olayın arkasında ağlayan çocuklara ve kadınlara zulmedecek kadar kin ve nefret tohumu besleyen EOKA ve Enosis’in olduğunu ifade etti.

Oktay, “63’ü anlatıyor bu olay ama aslında 1878’le başlayan zulmü görüyoruz. 1571’den itibaren tamamen bizim olan 450 yıldır burada olduğumuz toprakların asil ev sahibi olan bir nesil. Neredeyse azınlıksınız denilecek şekilde, neredeyse utanmasalar diyeceğim ama öyle bir şey olmadığı için de işgalcisiniz dercesine sonradan gelip buranın asil sahiplerine zulmeden bir dönemi canlandıran hepinize yürekten teşekkür ediyorum.” dedi.

“Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi”, 1963 Kanlı Noel olaylarından başlayarak Kıbrıs’ta yaşanan olayları konu alıyor.

Adadan ayrıldı

KKTC’ye gerçekleştirdiği iki günlük ziyareti tamamlayan Oktay, dün akşam saatlerinde adadan ayrıldı.

Oktay ve beraberindeki üst düzey yetkililer, Ercan Havaalanı’nda Başbakan Ersan Saner tarafından uğurlandı.