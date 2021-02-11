‘Gebertirim’

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da alkol tesiri altında olduğu bir sırada sokağa çıkma yasağını da ihlal ederek, boşanma aşamasında olduğu eşi Y.B’nin evine giden Orçun Çayır olay çıkardı.

Zanlı, çocuklarını göstermediği gerekçesiyle eski eşine bıçak gösterip “Yarın gelip seni geberteceğim” diyerek öldürmekle tehdit etti.

Şikâyet üzerine tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Mustafa Çebi, zanlının, 9 Şubat 2021 tarihinde, saat 21.30 sıralarında, sokağa çıkma yasağını da ihlal ederek, boşanma aşamasında olduğu eşi Y.B isimli kadının evine gittiğini ve kapıyı çalarak yüksek ses ile bağırdığını söyledi. Polis, Y.B.’nin,

o esnada karşı apartman dairesinde misafirlikte olduğunu, sesler üzerine dışarı çıktığını belirtti.

Polis, zanlının, çocuklarını göstermediği gerekçesiyle eşiyle tartıştığını ve tartışma esnasında, tasarrufunda bulundurduğu bıçağı kadına gösterdiğini ifade etti.

Apartman sakinleri müdahale etti

Apartman sakinlerinin müdahalesi ile bıçağın zanlının elinden alındığını aktaran polis, “Yarın gelip seni geberteceğim” diyerek şiddet tehdidinde bulunduğunu ifade etti.

Soruşturmanın yeni başladığını bildiren polis, mahkemeden süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren nöbetçi Yargıç, zanlının, 2 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.