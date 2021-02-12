Diyalog kapısı açık

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kıbrıs Türkü’nü yok sayarak bir yere varmanın mümkün olmadığını vurguladı.

Akar, Kış 2021 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'ndeki konuşmasında, Kıbrıs'ta, Ege'de, Akdeniz'de yaşananlara da değinen Bakan Akar, Türkiye'nin kimsenin hakkına göz dikmeden hakkını, hukukunu korumak istediğini, diyalogdan, siyasi çözümden yana olduğunu belirtti.

"Hiçbir şekilde asil milletimizin zerre kadar dahi hakkının, hukukunun çiğnenmesine müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Bu konuda azimliyiz, kararlıyız ve buna muktediriz." diyen Akar, bunun herkes tarafından bilinmesini istedi.

Akar, Ege konusunda istişari görüşmelerin başladığını anımsatarak bugüne kadar ikisi Atina'da biri Ankara'da yapılan "güven artırıcı önlemler" çerçevesindeki toplantının dördüncüsünün Ankara'da yapılmasını beklediklerini söyledi.

Bunun için Yunanistan'ı davet ettiklerini, bu toplantının yapılmasıyla daha iyi bir diyalog ortamının doğacağını, sorunların görüşmeler yoluyla çözülebileceğini değerlendirdiklerini belirten Akar, şöyle konuştu:

"Bölgede Yunanlı komşularımızın gerilimden uzak durması, gerilimi artırmaması, gerilimi artırıcı, tırmandırıcı dil kullanmamaları lazım. Yunanlı komşularımızın, bu tehdit dilinden vazgeçmesi, tehdit diliyle bugüne kadar hiçbir yere varamadıklarını görmeleri lazım. Yunanlı dostlarımızın, komşularımızın, her seferinde Türkiye ve Yunanistan arasındaki meseleleri, sanki Türkiye ile AB, ABD veya başka Avrupa ülkelerindenmiş gibi göstermelerinden vazgeçmeleri lazım. Çünkü bu dil, problemlerin çözülmesine değil, yayılmasına sebep oluyorlar. Tehdit dilini bizim kabul etmemiz mümkün değil. Bu tırmandırıcı dilden uzaklaşmaları lazım."

"Türkiye hiçbir şekilde susmayacak"

Herkesin askeri eğitimini, tatbikatını yapabileceğini ancak bir komşu ülkenin hedef gibi gösterilmemesi gerektiğini vurgulayan Akar, "Tabii ki sizler ziyaretlerinizi yapabilirsiniz, konuşabilirsiniz, görüşebilirsiniz ama hiçbir ada yokmuş gibi tamamen Türkiye'nin yanındaki 300-500 metre, 3-5 kilometre uzaklıktaki adalara cumhurbaşkanı, başbakan, bakanlar, genelkurmay başkanları, tüm askerler... Bu ziyaretlerin herhangi bir şekilde tahrike, gerilimi artırıcı bir olaya dönüşmemesi lazım." açıklamasında bulundu.

Bakan Akar, Yunanistan'ın silahlanma yarışına girmesinin iyi komşuluk ilişkileriyle bağdaşmadığını, bunun tehdit unsuru olarak kullanılmaya çalışıldığını aktararak bunlarla Türkiye'nin hiçbir şekilde susmayacağının bilinmesini istedi.

Türkiye'nin Kıbrıs konusunda da çok kararlı olduğunun altını çizen Bakan Akar, Kıbrıs Türkünü yok sayarak bir yere varmanın mümkün olmadığını vurguladı. Akar, "İster Kıbrıs, ister Ege, ister Akdeniz konusunda olsun, üçüncü taraflardan beklentimiz, objektif olmaları, sorunları akıl, mantık, aklıselim çerçevesinde değerlendirmeleri." diye konuştu.