Altı doldurulmalı

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, beşli görüşmenin gayriresmî olarak yapılacak olmasının, müzakerelerin resmi olarak başlaması için ortak bir zeminin olmadığını gösterdiğini söyledi.

Gayriresmî toplantıda istenilen çözümün ortaya konabileceğini ama bunun altının doldurabilmesi gerektiğini ifade eden Özersay, “İki devletli çözüm derken Kıbrıslı Rumların da ne gibi kazançları olacağını tarif edebilmeniz gerekir. Aynı şekilde Anastasiadis, 50 yıl sonra neden hala federasyon savunduğunu açıklamak zorundadır” dedi.

Özersay yazılı açıklamasında, gayriresmî görüşmenin iki taraf arasında müzakerelerin ‘nasıl bir ortaklık’ kurulmak üzere yapılacağıyla ilgili görüş birliği olmadığını ortaya koyduğunu dile getirerek, “Geçmişte Türkiye Cumhuriyeti’nin zaman zaman bu yönde, zaman zaman da federasyonu çağrıştırır bir biçimde siyasi eşitliğe sadece vurgu yaptığı biliniyordu. Şimdi geldiğimiz noktada ise ABD’de yapılan seçimlerin ertesinde yeni Amerikan Başkanı’yla birlikte Türkiye-ABD ilişkilerinin de etkisiyle, Türkiye’nin aslında yerleşmiş çizginin dışına çıkmayacağını söyleyenler bu yapılan açıklamalar sonrasında yanıldılar” ifadelerini kullandı.

“Güçlü bir pozisyondur…”

Türkiye’nin KKTC’yle birlikte artık müzakerelerin zemini olarak federasyonu görmediğini çok daha net bir biçimde söylediğini ifade eden Özersay, “Aslında bu, güçlü bir pozisyondur. Ancak bu güçlü pozisyonu sürdürebilmenin yolu, federasyon yerine ne önerdiğinizle de ilgilidir” dedi.

Rum tarafının öne sürdüğü önerilerin gerçekten İngiltere’ye ait olduğu konusunda tereddütleri olduğunu ifade eden Özersay, görevde olduğu dönemde, İngiltere Dışişleri Bakanlığı yetkilileri Kıbrıs’a ziyarete geldiğinde kendisiyle de görüştüklerini belirtti.

Özersay, “Yaptığımız temaslarda gördüm ki, bu basına yansıdığı şekilde değil de daha farklı fikirler üzerinde kafa yoruyorlardı. Basına yansıyan öneriler, Annan Planı’nın ve klasik zayıf federasyonunun varyasyonudur” dedi.

Türkiye’nin desteği avantaj

Bu fikirlerin Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye Cumhuriyeti açısından masada olabilecek fikirler olmadığını belirten Özersay, Kıbrıs Türk tarafının çok büyük bir avantaja sahip olduğuna işaret etti ve bu avantajları şöyle sıraladı:

“Türkiye Cumhuriyeti’nin tam desteğine sahip olması en önemli avantajdır. İkincisi bir cumhurbaşkanlığı seçimi ertesinde yeni bir cumhurbaşkanı, yeni bir vizyon ortaya koyduğunu söylemektedir; bu da bir avantajdır. Kıbrıs Türk tarafı bu avantajı hayata geçirmek istiyorsa yeni ve yaratıcı fikirlerle bunun altını doldurabilmelidir. Bu ‘vizyon’ seçim dönemindeki bir cümleden yani ‘Kıbrıs’ta iki devletli çözümü savunuyoruz’dan ibaret kalırsa ve Tatar’ın kastettiği müzakere edilmiş bir çözüm ya da müzakere edilmiş bir ayrılıksa bunun altını doldurması ve Kıbrıslı Rumlar’ın da ne alacağını tarif etmesi gerekir. İki tarafın da lehine bir çözüm mesajı verebilmesi için bu şarttır. İki devletli çözüm deyip bıraktığınızda, sadece Kıbrıslı Türkler üzerinden yürümeye kalkarsanız bugünkü durumun devamını savunuyorsunuz, iki tarafın üzerinde uzlaşacağı bir barış anlaşması savunmuyorsunuz konumuna girersiniz.”