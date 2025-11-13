‘İngilizler gitti’

Ömer KADİROĞLU

Girne Çarşamba Pazarı’nda müşteri sayısındaki azalma esnafı endişelendirdi. Pazar esnafı, yabancı alıcıların, özellikle de İngiliz müşterilerin artık pazara gelmediğini belirtti. Esnaf, satışların azaldığını, vatandaşlar ise yüksek fiyatlar nedeniyle temel gıda ürünlerini bile almakta zorlandıklarını ifade etti.

Pazarda fiyatlar da dikkat çekti. Kestane ve çileğin kilosu 500 liraya kadar yükselirken, mantar 250, kolokas ve yer elması 150, domates ve elma 100 liradan satıldı.

Esnaf ve vatandaş ne dedi…?

Kadir Ertürk

“Yerli halk çok fazla alışverişe gelmiyor. Ben kuruyemiş satıyorum ve yerli halkın yüzde 5’i alışveriş yapıyor. Pazar yerindeki işlerde genel olarak da düşüş var. Ay başında hareketlilik oluyor ancak ay ortası ve sonrasında işler iyice düşüyor.”

Bayram Saylık

“Pazar yerinde kalabalık olsa da eskisi gibi yabancılar, özellikle İngilizler yok. Yabancılar daha önce buraya gelirdi ancak son zamanlarda pazara gelen yabancıları göremiyoruz. Çoğu gitmiş. Şu anda pazar yerinde olan müşteriler Türklerdir.”

İbrahim Yaldızoğlu

“Pazar yerinde fiyatlar eskisi gibi değil, çok şey değişti. Eskiden kiloyla aldığımız ürünleri şimdi azar azar alıyoruz. Pazar yerinde fiyatından dolayı alamadığımız ürünler elbette oluyor. Eskisi gibi olmasa da elimizden geldiğince ihtiyaçlarımızı almaya çalışıyoruz. Fiyatlarla ilgili bir beklentim yok çünkü bu fiyatların düşeceğine inanmıyorum.”

Cemal Atay

“Pazar yerinden alışveriş yapmaya geldik ancak fiyatlar marketlerdeki fiyatlara göre biraz daha pahalı. Pazardan mandalina ve biraz kuruyemiş aldım. Fiyatı yüksek olduğu için alamadığımız ürünler var. Kestanenin kilosu 500 lira ve bunu karşılamak mümkün değil. Bu şekilde devam ederse fiyatların düşeceğine dair bir beklentim yok.”

Cahit Özdemir

“Satışlarımız hiç iyi gitmiyor. Sanki memlekette insan kalmadı. İnsanlar başka yerlerde her şeye para harcıyor ancak pazar yerinde ‘pahalı’ diyerek alışveriş yapmıyor. Buradan alışveriş yapanlar da eskisi gibi almıyor. Eskiden kilo ile sattığımız ürünleri şimdi insanlara taneyle veriyoruz. Yabancılar eskiden çok daha fazla geliyordu ancak şu anda onlarda da bir düşüş var ve buraya yabancılar da eskisi gibi gelmiyor.”

Dilber Bilimer

“Pazar yerinden alışverişe geldik ancak fiyatlar pahalı. Mecburen ihtiyaçlarımızı almaya çalışıyoruz ancak fiyatı nedeniyle alamadığımız, vazgeçtiğimiz ürünler de oluyor. Kolokas alamadık çünkü kilosu 150 lira. Alışverişlerimizi eskisi gibi rahat ve fazla yapamıyoruz. Yetkililerden beklentimiz, piyasayı ucuzlatmaları ve herkesin alışveriş yapabileceği bir ortam yaratmalarıdır.”

Şenol Güven

“Pazar yerinde meyve ve sebzelerin fiyatları çok yüksek. Pazar yeri genel olarak market fiyatlarını geçti. Avokado almak istedim ancak fiyatı nedeniyle alamadım. Beklentimiz, fiyatların asgari ücretin karşılayabileceği bir seviyeye gelmesidir.”

Zehra Solguner

“Pazar yerinden alışverişe geldim ancak fiyatlar pahalı ve bizi olumsuz etkiliyor. Fiyatı yüksek olduğu için alamadığımız ürünler oluyor. Eskisi gibi alışveriş yapamıyoruz ve ihtiyaçlarımızı azar azar almaya çalışıyoruz. Asgari ücrete zam yapacaklarına bu ürünlerin fiyatlarını düşürseler daha iyi olur. Eskiden çantalar dolarken şimdi taneyle alışveriş yapıyoruz.”

Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:

Çilek: 500 TL

Kestane: 500 TL

Mantar: 250 TL

Ayşe Kadın Fasulye: 250 TL

Cennet Hurma: 200 TL

Siyah Zeytin: 200 TL

Alıç: 200 TL

Yeşil Zeytin: 150 TL

Üzüm: 150 TL

Taze Yer Elması: 150 TL

Kivi: 150 TL

Kolokas: 150 TL

İncir: 150 TL

Kapya Biber: 130 TL

Armut: 130 TL

Fasulye: 100 TL

Domates: 100 TL

Brokoli: 100 TL (Kilosu)

Nar: 100 TL

Bamya: 100 TL

Elma: 100 TL

Çeri Domates: 100 TL

Dolmalık Biber: 100 TL

Portakal: 80 TL

Çiçek Lahanası: 80 TL (Kilosu)

Mango: 80 TL (Tane)

Sarma: 80 TL (Kilosu)

Muz: 70 TL

Avokado: 70 TL (Tane)

Patlıcan: 70 TL

Mandalin: 70 TL

Kavun: 60 TL

Soğan: 60 TL

Havuç: 50 TL

Taze Soğan: 50 TL

Limon: 50 TL

Salatalık: 40 TL

Patates: 40 TL

Maydanoz: 35 TL

Roka: 30 TL