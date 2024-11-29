İlk duruşma 13 Aralık’ta

Lefkoşa’da döviz bürosu işleten Ayça Alav’ı 22 Aralık 2023 tarihinde öldürüp, soygun yapan Kamerunlu sanıklar Vinel Sidrick Mbouhom Tchomte ve Bryan Gibip Kwalar ağır cezaya havale edildi.

Lefkoşa Kaza Mahkemesinde gerçekleştirilen ön duruşmalar dün soruşturmayı yapan Müfettiş Hüseyin Zaifer’in mahkemeye olguları aktarmasıyla tamamlandı.

Kaza mahkemesi, ön duruşmalarda sunulan emareleri ve verilen ifadeleri değerlendirdikten sonra davayı 13 Aralık tarihinde oturum yapacak Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesine havale edilmesine emir verdi.

Sanıklar, ağır ceza mahkemesinde müebbet hapis öngören taammüden adam öldürme ve soygun suçlarından yargılanacak.

Ne olmuştu

Lefkoşa’da 22 Aralık 2023’te ağzı ve burnu koli bandıyla kapatılarak öldürülen döviz bürosu sahibi Ayça Alav’ın katillerinin Vinel Sidrick Mbouhom Tchomte ve Bryan Gibip Kwalar olduğu belirlenmişti. Sanıkların bir bahane bularak Alav’ı depo niyetine kullanılan binaya çağırdığı, ellerini, ayaklarını bağladıkları, koli bandıyla ağzını ve burnunu kapattıkları ortaya çıkmıştı. Sanıklardan Bryan Gibip Kwalar’ın Alav’ın çalışanı olduğu, genç kadını bağladıktan sonra döviz bürosuna gittiği, bir buçuk milyon liraya yakın para alıp Vinel Sidrick Mbouhom Tchomte ile kaçtığı tespit edilmişti. Sanıklar olaydan 18 gün sonra Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türklerin birlikte yaşadığı karma köy Pile’de düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

