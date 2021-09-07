İlk suçu değil

Suna ERDEN

Ayrı yaşadığı eşine ağır sözler içeren mesajlar atarak, hakaret eden Ömer Hasar hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün teminat talebiyle Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının 1 Mart 2021 tarihinde de eşine karşı ‘zorla adam kaçırma, cinsel taciz, şiddet tehdidi ve darp’ suçlarını işlediği belirtildi.

Soruşturmanın tamamlandığı ifade edilerek, zanlının teminata bağlanması talep edildi.

Mahkemede iddiaları aktaran polis, Ömer Hasar’ın 3 Eylül 2021 tarihinde saat 20.48 sıralarında ayrı yaşamakta olduğu eşi S.H.’ye ağır sözler içeren mesajlar attığını söyledi. Polis, eşine hareket eden zanlının şikayet üzerine tutuklandığını ve aynı gün mahkemeye çıkarılarak, hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını belirtti. Bu süre içerisinde soruşturmanın tamamlandığını ifade eden polis, zanlının 1 Mart 2021 tarihinde de eşine karşı ‘zorla adam kaçırma, cinsel taciz, şiddet tehdidi ve darp’ suçlarını işlediğini, bu nedenle tutuklandığını ve soruşturmanın ardından teminatla serbest bırakıldığını anımsattı. Polis, zanlının benzer suçtan teminat altında olduğunu belirterek, mahkemeden tutuklu yargı talep etti.

Mahkeme, zanlının 15 günü aşmayan bir süreyle cezaevinde beklemesine emir verdi.