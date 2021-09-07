Tutuklu yargılanacak

Hüseyin ÇİÇEK

Girne-Tatlısu anayolunda Bülent Güzelkeskin yönetimindeki motosiklete çarparak, ölümüne neden olan Alman uyruklu Christopher Browning hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının kaza esnasında alkollü olduğu, ağır ceza mahkemesinde yargılanacağı belirtildi. Zanlının hapis cezası almasının yüksek bir ihtimal olduğu ifade edilerek, tutuklu yargı talep edildi.

Soruşturmayı yapan polis çavuşu Hazar Aşçıoğlu, kazanın 2 Eylül 2020 tarihinde saat 00.20 sıralarında Girne-Tatlısu anayolunda meydana geldiğini anımsattı.

Polis çavuşu, yönetimindeki RJ 113 plakalı araçla Girne’den Esentepe istikametine doğru seyreden zanlının, kavşakta beklemeden dikkatsizce anayola çıktığını ve o esnada Tatlısu yönüne seyreden Bülent Güzelkeskin yönetimindeki SL 143 plakalı motosikletin önünü tıkayarak, çarpışmaya neden olduğunu ifade etti.

Daimi adresi yok

Hazar Aşçıoğlu, Bülent Güzelkeskin’in olay yerinde yaşamını yitirdiğini, zanlının kaza esnasında 69 promil alkollü olduğunu söyledi. Soruşturmanın tamamlandığını belirten Hazar Aşçıoğlu, ağır ceza mahkemesinde yargılanacak olan zanlının hapis cezası alma ihtimalinin yüksek olduğunu ifade etti. Aşçıoğulları, yürütülen ileri soruşturmada zanlının 2011 yılından beri KKTC’ye turist vizesi ile giriş çıkış yaptığını ve ülkede daimi bir ikametgah adresinin bulunmadığının tespit edildiğini belirterek, Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti.

Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, bir ayı geçmemek şartı ile davaları görüşülünceye kadar Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.