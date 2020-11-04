Mercedes-Benz Moda haftasında renkli defililer

Semiletova büyüledi 

Mercedes-Benz Moda haftasında renkli defililer

Rusya’nın başkenti Moskova’da Trekhgornaya Manufaktura, Kompleks "Nadezhda" da gerçekleşen Mercedes-Benz Moda haftası bir birinden renkli defililere ev sahipliği yaptı. Büyük beğeni ile takip edilen defilelerden birinde modacı Semiletova’nın ilkbahar - yaz kreasyonu tanıtıldı. Semiletova’nın kreasyonu izleyenlerden tam puan almayı başardı.
 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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