Mercedes-Benz Moda haftasında renkli defililer

Rusya’nın başkenti Moskova’da Trekhgornaya Manufaktura, Kompleks "Nadezhda" da gerçekleşen Mercedes-Benz Moda haftası bir birinden renkli defililere ev sahipliği yaptı. Büyük beğeni ile takip edilen defilelerden birinde modacı Semiletova’nın ilkbahar - yaz kreasyonu tanıtıldı. Semiletova’nın kreasyonu izleyenlerden tam puan almayı başardı.

