İmzalı kitap verdi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Londra temasları kapsamında, Birleşik Krallık eski Başbakanı Boris Johnson ile özel bir görüşme yaptı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre; Londra'da temaslarda bulunan Tatar, eski İngiltere Başbakanı Johnson ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.

Tatar, görüşmenin ardından Boris Johnson'a, "The Vision for Two States in Cyprus" adlı kitabı hediye etti.

Açıklamada, görüşmenin detaylarına ilişkin bilgi verilmedi.

Smith ile görüştü

Bu arada Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Londra ziyareti kapsamında önceki gün İngiliz milletvekili Sir Iain Duncan Smith ile bir araya geldi.

Tatar görüşmede, milletvekili Smith’e KKTC'ye Birleşik Krallık’tan doğrudan uçuş yapılması için 50 parlamenterin imzaladığı açıklamaya öncülük ettiği için teşekkür etti.

Tatar, bunun yanında, Birleşik Krallık Avrupa’dan Sorumlu Bakanı Stephen Doughty ile görüştüğünü, parlamenterlerle bireysel görüşmeler yaparak Kıbrıs meselesi ve bölgedeki son gelişmeler hakkında Kıbrıs Türk tarafının bakış açısını aktarma fırsatı bulduğunu belirtti.