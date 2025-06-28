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İmzalı kitap verdi

Londra’da bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, İngiltere’nin eski Başbakanı Johnson ile görüştü

İmzalı kitap verdi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Londra temasları kapsamında, Birleşik Krallık eski Başbakanı Boris Johnson ile özel bir görüşme yaptı.
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre; Londra'da temaslarda bulunan Tatar, eski İngiltere Başbakanı Johnson ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.
Tatar, görüşmenin ardından Boris Johnson'a, "The Vision for Two States in Cyprus" adlı kitabı hediye etti.
Açıklamada, görüşmenin detaylarına ilişkin bilgi verilmedi.

Smith ile görüştü
Bu arada Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Londra ziyareti kapsamında önceki gün İngiliz milletvekili Sir Iain Duncan Smith ile bir araya geldi.
Tatar görüşmede, milletvekili Smith’e KKTC'ye Birleşik Krallık’tan doğrudan uçuş yapılması için 50 parlamenterin imzaladığı açıklamaya öncülük ettiği için teşekkür etti.
Tatar, bunun yanında, Birleşik Krallık Avrupa’dan Sorumlu Bakanı Stephen Doughty ile görüştüğünü, parlamenterlerle bireysel görüşmeler yaparak Kıbrıs meselesi ve bölgedeki son gelişmeler hakkında Kıbrıs Türk tarafının bakış açısını aktarma fırsatı bulduğunu belirtti.
 

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YORUMLAR
Aleaddin
Aleaddin - 3 saat Önce

Kimse tanımadığı kimseyle görüşmez. Ya tanışmak için görüşür yada tanıdığı için görüşür.

Öz
Öz - 49 saniye Önce

Vatandaşı olduğun ülkeye sırtımızdan değil, kendi cebinden git ve vatandaşı olduğun ülkede kal da herkes rahat etsin. Sen de.

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