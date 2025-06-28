İlerleme olmalı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Lahey’deki zirve sırasında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, “Türkiye ile AB arasındaki yakınlaşma Kıbrıs sorununda ilerleme kaydedilmesinden geçiyor” dediği iddia edildi.

Politis gazetesi: “Macron’dan Erdoğan’a Mesaj – Türkiye ve Fransa Cumhurbaşkanlarının Çarşamba Günü Gerçekleştirdikleri Görüşmede Macron Erdoğan’a AB-Türkiye İlişkilerinde Esaslı İlerlemenin Şartının Kıbrıs Sorunu Olduğunu Söyledi” başlıkları altında verdiği haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Avrupa Konseyi zirvesi çerçevesinde önceki gün yaptığı açıklamasındaki iddialarına yer verdi.

Habere göre Hristodulidis, Erdoğan ile Macron’un Çarşamba günü gerçekleştirdikleri görüşmede Erdoğan’ın, AB-Türkiye ilişkilerinin güçlendirilmesi arzusunu dile getirdiği; Macron’un ise AB-Türkiye ilişkilerinde özlü ilerleme sağlanmasının şartının Kıbrıs sorununda ilerleme kaydedilmesi olduğu yanıtını verdiği iddiasında bulundu.

Macron’un bu tutumunun çok önemli olduğunu ifade eden Hristodulidis, BM Genel Sekreteri'nin girişimi ve AB tarafından kişisel temsilci atanmasının değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

BM Güvenlik Konseyi daimi üyesi ve AB’nin en güçlü ülkelerinden birinin bu mesajı iletmesinin çok önemli olduğunu ifade eden Hristodulidis, “Bundan sonra, Sn. Erdoğan’ın Fransa Cumhurbaşkanına söylediklerinin ne kadarını hayata geçireceğine bakacağız” şeklinde konuştu.

Hristodulidis, Erdoğan’ın tezlerine ilişkin değerlendirmesini, Türkiye’nin gümrük birliğinde, girişlerin serbestleşmesinde ve Avrupa Yatırım Bankası’nın Türkiye’deki faaliyetlerinde ilerleme kaydedilmesine yönelik arzusunu temel alarak yaptığını da vurguladı.

