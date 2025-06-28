Yeni bir kriz kapıda

Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği (SÜİB) Başkanı Mahmut Erden; bu yıl KKTC tarihinin en yüksek çiğ süt üretiminin gerçekleştiğini ancak Orta Doğu’da yaşananlardan dolayı Pazar kaybı olduğunu ve siparişlerin iptal edildiğini söyledi.

Sipariş iptalleri yaşandığını ifade eden Erden, bu durum karşısında devlet yetkililerinden kısa ve orta vadeli bazı destek taleplerinde bulunduklarını ancak yanıtın geciktiğini ifade etti.

Günlük 600 bin litre

Erden; sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, çiğ süt üretiminin günlük 600 bin litreye çıktığını duyurdu.

Erden; yılbaşından itibaren Başbakan ve Tarım Bakanı’nın destekleriyle imalatçıların üretilen tüm sütü ziyan etmeden aldığını, işlediğini ve ihraç ettiğini, ayrıca ödemelerin günü gününe yapıldığını belirtti.

Ancak Orta Doğu’da yaşanan savaş nedeniyle hem bölge ülkelerinde hem de Türkiye'de ciddi pazar kayıpları ve sipariş iptalleri yaşandığını ifade eden Erden, bu gelişmeleri “fors majör” (mücbir sebep) olarak nitelendirdi. Erden, bu durum karşısında devlet yetkililerinden kısa ve orta vadeli bazı destek taleplerinde bulunduklarını ancak yanıtın geciktiğini söyledi.

İmalatçıların müşteri bulamamasına rağmen sütü almaya devam ettiğini, işleyip stokladığını belirten Erden; hayvancılık sektörünün ise bu sürece katkı sunmak yerine, hayvan kesimi ve süt kotası gibi sert önlemler önerdiğini ve bu yaklaşımı eleştirdiğini dile getirdi.

SÜİB Başkanı Erden şunları belirtti:

Hayvan kesmek demek, kısa bir süre sonra bir litre sütün 100 lira, bir okka etin 5000 lira olması demektir. Burada yapılması gereken, hükümet kanadının 2 aydır yazılı olarak sunduğumuz dilekçelere ve sözlü olarak ilettiğimiz taleplerimize acilen olumlu yanıt vermesidir. Önümüzdeki günlerde sütle ilgili yaşanabilecek olumsuzluklardan imalatçılar kesinlikle sorumlu değildir."



Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2025, 09:56