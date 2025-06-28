Ödümüz patladı

Ömer KADİROĞLU

Girne Alsancak Çevre Yolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden TIR’ın şoförü önce önündeki 3 araca çarparak tümüne ağır hasar verdi. Daha sonra orta refüjü atlayarak karşı şeride geçen TIR, 3 araca daha çarptı. Görenleri dehşete düşüren kaza sonucunda 5 kişinin yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Feci kaza sonrasında can kaybı olmaması büyük bir şans olarak değerlendirilirken, TIR dorsesinde bulunan inşaat malzemeleri yola döküldü. Polis ve itfaiye ekipleri yolun temizlenmesi için yoğun bir çaba gösterirken, Alsancak-Girne yolunda seyredenler GAÜ tarafından kent içine yönlendirildi.

Freni tutmadı

Elde edilen bilgilere göre; 5 ton ve üzeri araç trafiğine kapalı olan Ciklos mevkiini kullanarak Girne’ye doğru seyreden inşaat malzemesi yüklü TIR’ın, Girne Alsancak Çevre Yolu trafik ışıklarına gelince freni tutmadı. TIR’ı durduramayan sürücü, önce önündeki 3 araca çarptı. TIR araç çelik bariyerlere de çarptıktan sonra karşı şeride geçti ve 3 araca daha çarptı. Büyük korku ve panik yaşanırken, TIR’ın yükü yola boşaldı.

Yol savaş alanına döndü

Girne Alsancak Çevre Yolunu savaş alanında çeviren kazada 5 kişi yaralandı.

Kazada yaralananlar, Girne Dr. Akçiçek, Girne Dr. Suat Günsel Hastanesi ve Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralıların tedavileri halen sürerken, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Polis, trafik kazası nedeniyle, Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) çemberi ile Eziç trafik ışıkları kavşağı arası Alsancak geliş yönünü bir süre trafiğe kapattı. TIR’dan yola saçılan inşaat malzemelerinin temizlenmesi için çalışma başlatıldı. Yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Zincirleme kazada 6 salon araçta maddi hasar meydana gelirken, polisin soruşturma başlattığı belirtildi.

Şenkul: Büyük bir faciadan dönüldü

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, TIR araç ile 6 salon aracın karıştığı trafik kazasına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Başkan Şenkul, “Meydana gelen büyük kazanın bir facia ile sonuçlanmaması büyük mucize hepimiz açısından. Kazanın sebepleri merkezi idare, polis ve yerel yönetimi de kapsayacak şekilde ele alınmalı tekrarının yaşanmaması için çözümler üretilmelidir” dedi.

Şenkul şunları belirtti:

“Özellikle bu tip büyük araçların bakımlarına yeni standartlar getirilmesi ve tüm şehirler arası yollarda araçların tartılabileceği kantar noktalarının kurulması esastır. Yoksa her kaza olan yolu bunları tartışmadan ve gereğini yapmadan trafiğe kapatmanın çözüm olmadığını bugün gördük. Son olarak da böylesi bir kaza oluyor, polis ve trafik zabıtaları canla başla vatandaşa yardımcı olmaya çalışıyor ama birden fazla yerleşim yerini bir birine bağlayan bir yol kapanıyorsa yol açılana kadar kaos yaşanmasına karşı da biraz daha tolerans gösterilmesi gerekir bence çünkü başta da söylediğim gibi büyük bir facianın kıyısından döndük ve çok sayıda insanımızı kaybedilirdik.”





Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2025, 09:54