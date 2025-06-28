Akasya ağacının altında bulundu

Alayköy’de bir geri dönüşüm fabrikasına ait telle çevrili alanda yeraltı kablosu çalan Saadet Topaloğulları, Hasan Topaloğulları, Aziz Topaloğulları ve Hasan Topaloğulları hakkındaki soruşturma tamamlandı. Akraba olan zanlılar dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlıların davalarını kabul ettiği; telleri kesmek için kullandıkları demir bıçkıyı Alayköy civarında ağaçların altına sakladıklarını itiraf ettikleri açıklandı.

Mahkemede olguları aktaran polis; 23-24 Haziran tarihleri arasında Alayköy’de faaliyet gösteren bir geri dönüşüm fabrikasına ait etrafı telle çevrili alan içerisinde muhafaza edilen 20 metre uzunluğundaki yer altı kablosunun kimliği meçhul şahıslar tarafından kesilerek çalındığını söyledi.

Polis; yapılan şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını ve çevre kamera görüntülerinin incelemeye alındığını belirtti.

Suçlarını itiraf ettiler

Polis; yapılan soruşturma sonucu Saadet Topaloğulları, Hasan Topaloğulları, Aziz Topaloğulları ve Hasan Topaloğulları’nın tespit edildiğini açıkladı. Polis; 4 zanlının çaldıkları kabloları yönetimlerinde bulunan YQ 588 plakalı araca yükleyip götürdüklerini kaydetti. Polis memuru; zanlıların önceki gün tutuklandığını, kabloların YQ 588 plakalı araçta bulunarak, emare olarak alındığını belirtti. Polis; çalınan kabloların 100 bin TL değerinde olduğunu da söyledi. Polis; zanlıların mahkemeye çıkarılarak, 2 gün ek süre alındığını belirtti.

Polis; zanlıların ifadelerinde telleri kesmek için kullandıkları demir bıçkıyı Alayköy civarında ağaçların altına sakladıklarını itiraf ettiklerini açıkladı.

Polis; söz konusu yerde yapılan aramada demir bıçkının akasya ağacının altında bulunarak emare alındığını kaydetti. Polis; soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlıların teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlılar ise maddi durumlarının iyi olmadığını, ailelerini geçindirmek zorunda kaldıklarını ifade etti.

Mahkeme; zanlıların yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına ve her biri için birer kefilin 350 bin TL değerinde kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

